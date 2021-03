Alliance : Gianluca De Ficchy devient directeur des achats et Véronique Sarlat-Depotte, secrétaire générale

L’Alliance Renault remanie son board suite au départ d’Hadi Zablit, secrétaire général de l’Alliance. Il sera remplacé par Véronique Sarlat-Depotte, dont les fonctions de directeur des achats et de directeur général de l’alliance Purchasing Organizatio (APO) seront désormais confiées à Gianluca De Ficchy.

Dès le 1er avril 2021, le board de l'Alliance va être remanié à la suite du départ d'Hadi Zablit, actuel secrétaire général de l'Alliance. Il sera remplacé par Véronique Sarlat-Depotte, qui aura pour mission de coordonner les projets majeurs de l'Alliance, d'accélérer et d'approfondir les coopérations opérationnelles et d'élargir les champs de développement pour les trois constructeurs.

Depuis 2016, Véronique Sarlat-Depotte occupait les fonctions de directeur des achats de l'Alliance et PDG de Renault-Nissan Purchasing Organization. Un périmètre élargi, depuis avril 2018, à l'activité achats de Mitsubishi Motors.

Cette mission sera désormais confiée à Gianlucca De Ficchy, qui depuis le 1er octobre 2020 présidait Nissan pour la région AMIEO (Afrique, Moyen-Orient, Inde, Europe élargie à la Russie et en Océanie). A ce titre il rejoint le Board of Management du groupe Renault.

Dans un communiqué Jean-Dominique Senard, président du conseil opérationnel de l'Alliance et de Renault a remercié Hadi Zablit "pour avoir su créer ce nouveau souffle au niveau de l’Alliance et diriger ces coopérations hautement stratégiques pour les trois entreprises. Son travail remarquable nous permet d’envisager l’avenir avec optimisme, dotés d’un portefeuille de projets à la hauteur de nos ambitionsce nouveau souffle au niveau de l’Alliance et qui a dirigé ces coopérations hautement stratégiques pour les trois entreprises. Son travail remarquable nous permet d’envisager l’avenir avec optimisme, dotés d’un portefeuille de projets à la hauteur de nos ambitions."

Il salue également "l’arrivée de Véronique et Gianluca, qui, au cours de leurs carrières ont occupé différents postes à responsabilité chez Renault et Nissan et ont contribué au renforcement de l’Alliance. Forts de leurs expériences et de leur grande connaissance des entreprises membres, ils sauront accélérer la transformation et la dynamique de coopération au sein de l’Alliance, tout en élargissant les domaines d’application."