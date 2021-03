Nissan : Guillaume Cartier à la tête de la région AMIO et Jérémie Papin en Amérique

Une salve de nominations a été validée par l'équipe dirigeante de Nissan Motor Corporation. Parmi elles, Guillaume Cartier prend la tête de la région Afrique, Moyen-Orient, Inde, Europe et Océanie tandis que Jérêmie Papin s'occupe des Amériques.

A compter du 1er avril prochain, Guillaume Cartier prend la tête d’une très vaste région qui couvre l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Inde, l’Europe et l’Océanie (AMIO) pour le compte de Nissan Motor Corporation. Il dirigera l’ensemble des opérations de cette région qui couvre pas moins de 140 pays sur 4 continents avec un population de 3,8 milliards d’habitants et qui représente plus de 30 % des ventes automobiles mondiales. Il remplace à cette fonction Gianluca De Ficchy, nommé directeur des achats de l'Alliance.

Actuellement vice-président de cette même région et président de la région Afrique, Moyen-Orient et Inde, Guillaume Cartier a rejoint Nissan pour la première fois en France en 1995 à l'après-vente. Il a ensuite occupé plusieurs postes de direction au sein de l'Alliance, notamment au sein de Datsun et de Mitsubishi Motors. Guillaume Cartier, qui remplace Gianluca De Ficchy appelé à de nouvelles fonctions au sein de l’Alliance, reportera à Christian Vandenhende, Directeur de Qualité et satisfaction client.

Guillaume Cartier sera remplacé par Leon Dorssers, qui lui reportera en tant que vice-président des ventes et du marketing sur le même périmètre géographique. Cette fonction couvre également le développement réseau, la stratégie prix et produit et l'expérience client.

De son côté, Jéremie Papin, actuellement en charge des Finances de Nissan Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada et Mexique), prend désormais la tête du continent. Après avoir fait un passage dans le consulting, notamment chez Lehman Brothers, il a intégré l’Alliance Renault Nissan en 2009 au sein de la direction Finances pour être nommé vice-président en charge de la Stratégie dans le groupe Renault jusqu’en 2018. Il rejoint ensuite les Etats-Unis pour prendre le poste de vice-président des Finances de Nissan North America.

Jérémie Papin, président de Nissan America.