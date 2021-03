Mon Spécialiste Auto ajoute la collecte à l'inspection

En plus de la prestation d'inspection des véhicules pour le compte d'entreprises tierces, Mon Spécialiste Auto complète son service avec la possibilité de convoyer le véhicule. Une initiative prise depuis janvier 2021 à la suite de nombreuses demandes des clients.

Mon Spécialiste Auto (MSA) va désormais plus loin dans le parcours. L'entreprise spécialisée dans l'inspection des véhicules sur site pour le compte de sociétés de location longue durée et pour les distributeurs automobiles vient d'ajouter un nouveau service baptisé Inspect & Collect. Désormais, les donneurs d'ordre pourront bénéficier de la collecte, soit le convoyage vers une base logistique ou un point de vente. Une prestation intégrée sous forme de test depuis deux mois qui dorénavant fera partie intégrante du catalogue.

"Nous avons eu de nombreuses demandes de clients depuis plusieurs mois, ils voulaient fluidifier les démarches en ayant recours qu'à un seul partenaire", explique Jean-Michel Cochet, le cofondateur de Mon Spécialiste Auto. L'inspection demeurera le centre de l'activité de MSA, cependant la pression sur la logistique trouvera une réponse. Il n'empêche que ce se sont bien deux métiers différents alors comment gérer la complexité ?

Ajout de la livraison ?

"La collecte est un métier différent, atteste Jean-Michel Cochet. Tout passera par de la technologie. Nous ne proposerons que de la courte distance". Le modèle économique consistera à facturer à prix coûtant les frais annexes de transport des inspecteurs qui assureront le déplacement des véhicules. Ils seront donc libres de leur choix, jusqu'à la location d'un camion-plateau si nécessaire. MSA n'entend pas tirer de marge sur les détails pratiques.

Les sociétés de leasing sont les principales cibles de l'offre Inspect & Collect "car de plus en plus de gens souhaitent que la restitution se passe à domicile ou au bureau", explique Jean-Michel Cochet. Mais Mon Spécialiste Auto compte aussi attirer les distributeurs automobiles de tous les profils. Les sites internet concentrés sur les reprises cash de véhicules figurent aussi dans la liste des prospects prioritaires. "Nous allons tester une formule qui comprend la livraison, l'inspection et la récupération de l'ancien véhicule", glisse le cofondateur de MSA qui ne cache pas son ambition de vouloir venir sur le terrain des opérateurs en vogue.

Notons qu'à la faveur d'une relance anticipée des inspections après le premier confinement et d'une croissance de la demande durant les mois qui ont suivi, sur fond de digitalisation des ventes, MSA a réalisé une progression de 92 %, en 2020. Le nombre de véhicules inspectés durant l'année écoulée a flirté avec la barre des 17 000 unités. Stellantis, Aramis Auto, VP auto et 35 autres acteurs de la place comptent parmi les clients de la société fondée en 2016.