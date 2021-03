Le CNPA appelle à une ouverture sur rendez-vous des concessions dans le Pas-de-Calais

Depuis le 7 mars 2021, le confinement local force 2 800 entreprises du secteur des services de l’automobile dans le Pas-de-Calais à baisser le rideau le week-end. Le CNPA demande au préfet du département la possibilité d'ouvrir sur prise de rendez-vous.

Respecter sur le seul département du Pas-de-Calais, mais aussi le littoral des Alpes-Maritimes, une mesure de confinement le week-end, à quelques jours des plus importantes opérations portes-ouvertes de l’année.La décision, lourde de conséquences pour les entreprises concernées, a amené le CNPA à rédiger un courrier à l’intention du préfet du Pas-de-Calais afin de procéder à la réouverture de la vente d'automobiles neuves et d’occasion uniquement sur prise de rendez-vous. Pour l’instant, aucune réponse n’a encore été apportée.

Dans ce département, limitrophe du Nord dans lequel aucune mesure de confinement n’a été imposée en supplément du couvre-feu national, 2 800 entreprises et environ 10 000 salariés sont concernés. Mais la situation s’envenime sur le terrain comme l’explique Jean-Paul Lempereur, président du groupe de distribution automobile du même nom.

"Nous avons des points de vente dans le Pas-de-Calais et dans le Nord de la France. La crispation commence à se faire sentir entre les équipes. Notamment au niveau du chômage partiel, les vendeurs des concessions du Nord-Pas-de-Calais n’auront pas droit au chômage partiel quand leurs collègues du Nord vont continuer à travailler. Les vendeurs de véhicules d’occasion sont touchés de la même manière. Tous nos véhicules, et le groupe dispose d’un stock de véhicules d’occasion de près de 18 millions d’euros, sont proposés sur les sites d’annonces. Certains modèles exposés dans le Nord pourront être essayés alors que ceux du Pas-de-Calais ne pourront l’être… Cette situation amène un niveau de complexité incroyable sans parler du manque à gagner. Nous avions engagé des frais pour ce week-end de journées portes-ouvertes des 13 et 14 mars prochain, en publicité, démarchage. Une partie de ces frais sont perdus sans parler du manque à gagner. Habituellement, le groupe commercialise 500 voitures lors de cette opération commerciale", explique le dirigeant.