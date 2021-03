Fiat Professional annonce l’arrivée imminente du E-Ducato

La déclinaison électrique du grand fourgon sera déployée dans le réseau de distribution à compter du mois d’avril 2021. Une approche qui coïncide avec l’ouverture des commandes. Prix d’appel : 55 900 euros HT.

Presque deux ans après les premières annonces, Fiat Professional annonce enfin l’arrivée du E-Ducato. La déclinaison 100 % électrique du grand fourgon sera visible à compter du mois d’avril dans les concessions. Les premières livraisons sont prévues dans la foulée. Une longue attente donc pour ce produit qui, sur le papier, surpasse les offres actuellement présentes sur le marché.

La profondeur de son catalogue est sans équivalent. L’E-Ducato est disponible en versions fourgons allant de 10 à 17 m3 et jusqu’à 1 885 kg de charge utile, en châssis-cabine (4 longueurs) pour les transformations, ou encore en format transport de personnes. Deux niveaux de batteries sont également au programme. Evidemment, toutes les déclinaisons ne sont pas encore ouvertes à la commande, leur arrivée s'échelonnera au fil du temps.

Toujours est-il que certaines d’entre-elles peuvent d’ores et déjà être réservées. C’est le cas tout d’abord du E-Ducato fourgon à empattement moyen de 3,5 tonnes bénéficiant d’une volume de chargement de 10 m3. Avec la "petite" batterie de 47 kWh procurant une autonomie de 235 kilomètres en cycle urbain WLTP, son prix atteint 55 900 euros HT. Fiat Professional annonce ensuite un tarif de 78 600 euros HT pour la version à empattement extra-long et toit surélevé de 17 m3 avec la batterie de 79 kWh à l’autonomie de 370 kilomètres, toujours en cycle urbain WLTP. Les déclinaisons châssis-cabine débutent pour leur part à 58 400 euros HT.

Un "TCO gagnant"

Les véhicules équipés de la batterie de 47 kWh sont dotés de série d’un chargeur AC de 6,7 kW, lequel passe à 11 kW pour ceux dotés de la batterie de 79 kWh. La marque précise qu’un chargeur de 22 kW sera disponible ultérieurement et qu’un chargeur CC est proposé en option. Une garantie de 8 ans ou 160 000 km est prévue pour la batterie de 47 kWh, laquelle passe à 10 ans ou 220 000 km pour la variante 79 kWh. Viennent s’ajouter dans la phase de lancement 5 ans d'entretien courant et de garantie véhicule.

Fiat Professional vante évidemment les qualités de son produit et promet un "TCO gagnant" grâce aux incitations fiscales, aux économies de carburant (15 000 euros pour 150 000 km par rapport à un diesel comparable), aux coûts d’entretien inférieurs de 40 % et à la fiable dépréciation dans le temps. Il est enfin rappelé que l’outil gratuit "Pro-Fit by E-Ducato" destiné aux gestionnaires de flotte permet de découvrir plus amplement le véhicule et de simuler l’utilisation d’un parc entièrement électrique sur la base des renseignements fournis (kilométrage, type d'itinéraire, jours et semaines ouvrables, charge utile moyenne, mix d'utilisation, température d'utilisation, emplacements de recharge disponibles…).