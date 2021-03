D'Ieteren consolide ses comptes

Le distributeur belge D'Ieteren affiche des bons résultats pour l'année 2020 grâce à une belle performance du groupe Belron (Carglass) et à la résilience de la branche distribution D'Ieteren Automotive.

Le résultat consolidé avant impôts du belge D’Ieteren Group, présent dans la distribution automobile (D’Ieteren Automotive), le vitrage (Belron avec la marque commerciale Carglass) et les accessoires lifestyle (Moleskine) a progressé de 11,2 % en 2020 pour s'établir à 332,7 millions d’euros.

Dans le détail, Belron a réussi à contenir le repli organique des ventes à 7,5 %. Son résultat avant impôt s’est amélioré considérablement de 44,6 %, ce qui reflète un effet de mix positif, une amélioration de la rentabilité et des mesures strictes de contrôle des coûts.

D’Ieteren Automotive représente 23,6 % du marché belge des voitures neuves, en baisse de 19,7 %. De son côté, le groupe a enregistré un repli des ventes de -11,5 %. Le résultat avant impôt de -19,9 % (98,9 millions d’euros) reflète principalement une diminution des volumes d'importation, partiellement atténuée par le mix positif et la maîtrise des coûts.

Pour compléter avec les autres activités du groupe, la performance de Moleskine a été sévèrement touchée par la crise liée au Covid-19, les ventes diminuant de 37,6 % et le résultat avant impôt a clôturé l’année avec une baisse de 13,5 millions d’euros. Le segment Corporate & non-alloué, comprenant les activités Corporate et Immobilières, a enregistré un résultat avant impôt en baisse de 4,8 millions d’euros.

D’Ieteren Group termine 2020 avec une position de trésorerie nette de 1,45 milliard d’euros, légèrement en baisse par rapport aux 1,51 milliard d’euros à la fin de l’exercice 2019.

Pour 2021, le groupe se veut confiant avec un résultat consolidé avant impôts d’au moins 25 %, soutenu par la croissance de Belron. "Nous prévoyons une croissance organique à deux chiffres (bas de la fourchette) des ventes, mue par un redressement progressif des volumes, un mix favorable et la poursuite de la pénétration du recalibrage des systèmes d'aide à la conduite et de la contribution des produits et services à valeur ajoutée", indique le groupe dans un communiqué

Quant à la branche distribution, le groupe prévoit "un gain de parts de marché dans un marché belge des voitures neuves qui se redresse marginalement à plus ou moins 450 000 véhicules". Il table sur une croissance de plus de 15 % du résultat opérationnel principalement expliquée par le redressement des volumes et l’amélioration des coûts.