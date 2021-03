L'avenir du groupe Hertz en négociation

Sous le régime américain des faillites depuis le début de la crise sanitaire, Hertz fait l'objet de négociations pour trouver une issue par le haut. A l'offre de rachat formulée par des investisseurs vient s'opposer une solution d'ouverture du capital au public.

Proposition et contre-proposition. Il y a de l'agitation autour du groupe Hertz en ce début du mois de mars. Près d'un an après s'être placé sous les régime américain des faillites en raison du violent impact de la crise sanitaire, le loueur américain fait l'objet de vives négociations entre groupes d'investisseurs. Tout a commencé lorsque les deux fonds, Knighthead Capital Management et Certares Opportunities, ont proposé une somme de 4,2 milliards de dollars pour faire l'acquisition de 50 % puis de 100 % des parts de l'entreprise en fonction de la participation des créanciers.

Un montant de transaction jugé trop bas par les soutiens financiers de Hertz Global Holdings au rang desquels figurent Alliance Bernstein, Bank of America, Invesco, Fir Tree Partners et JPMorgan Asset Management. Ces derniers estiment à 5 milliards de dollars la valeur du groupe de location de véhicules américain. En réponse, ils ont donc préparé un autre scénario de sortie de faillite.

Dans celui-ci, les fonds qui ont prêté de l'argent à Hertz Holding dans le cadre de son plan de sauvetage veulent convertir leurs avoirs dans la société en faillite en actions de la société réorganisée. Une opération qui n'aurait pour d'autre conséquence que d'ouvrir au public le capital du géant de la location.

En avril dernier, alors que la pandémie commençait à frapper durement les Etats-Unis, Hertz Global Holding a pris la décision de supprimer 10 000 emplois.