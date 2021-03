WeNow accélère sur l’hybride et l’électrique

La jeune entreprise spécialisée dans la réduction de l’empreinte carbone des flottes déploie un nouveau service. Avec WeNowBox, elle aide les gestionnaires de parc à identifier les véhicules qui peuvent basculer en hybride ou électrique.

WeNow va encore plus loin dans l’accompagnement des entreprises dans la réduction de l’empreinte carbone de leur flotte automobile. La société qui se qualifie de "spécialiste de l’innovation climatique" propose un nouveau service, baptisé WeNowBox, qui consiste à aider les gestionnaires de flotte dans l’identification précise des véhicules pouvant basculer sur des motorisations hybrides ou électriques.

"Jusqu’à maintenant, les gestionnaires de flotte ou leurs prestataires pouvaient uniquement s’appuyer sur le kilométrage annuel ou les cartes carburant pour se faire une opinion et décider de leur politique d’attribution de véhicules", analyse WeNow. L’idée est donc de basculer sur le principe de l’usage, jugé plus pertinent tant pour évaluer la consommation de carburant que les émissions de CO2.

WeNowBox permet donc une analyse précise des données en question, accessible directement dans son application destinée aux conducteurs et aux gestionnaires de parc. "Une manière de rationaliser les choix de véhicules en fonction des usages du conducteur", estime en résumé la jeune société créée en 2014.

Nouveaux contrats

WeNow annonce en parallèle la signature d’une série de nouveaux contrats dans les domaines de la formation, du conseil en mobilité et de l’éco-conduite. Vitogaz France, distributeur français de gaz Butane et Propane en citernes et en bouteilles, a choisi d'équiper sa flotte de véhicules de fonction avec l’application Wenow. Ses équipes sont ainsi accompagnées via son coaching connecté à l’éco-conduite associé à de la compensation certifiée par le Label Bas Carbone France. WeNow va également former les collaborateurs aux enjeux climatiques et compenser les émissions de CO2 de l’entreprise à travers des projets de replantations d’arbres avec l’ONF.

Haribo a de son côté prolongé de trois ans leur contrat pour l’accompagnement et le coaching connecté des conducteurs de sa flotte avec la WeNowBox, avec un focus sur la réduction des consommations et des accidents de la route. Idem pour Vinci Immobilier Promotion et le groupe Brangeon qui déploient la WeNowBox sur une large partie de leur flotte. WeNow a également signé un contrat avec Ingérop pour l’accompagnement et le coaching de sa flotte via sa solution connectée, avec en prime un dispositif de compensation des émissions de CO2.