Auto1 rafraîchit son interface en ligne

La plateforme de commercialisation de véhicules d'occasion offre une cure de jouvence à son site internet BtoB. Auto1 a mis l'accent sur le confort de navigation, l'internationalisation et la richesse fonctionnelle.

Du neuf pour l'occasion. Le groupe Auto1 a annoncé la mise en ligne d'une nouvelle version de son site internet dédié au commerce BtoB de véhicules d'occasion. Un rafraîchissement s'inscrivant dans la foulée des lancements de l'application EVA et de l'indicateur des prix de reprise, et qui tend à rendre plus confortable l'utilisation de l'interface web de la plateforme BtoB.

Disponible en 24 langues, le site repensé d'Auto1 a mis l'accent sur le design et l'ergonomie. Les développeurs se sont également employés à travailler la base technique pour que les temps de chargement des pages se réduisent. Outre le confort, les fonctionnalités ont fait l'objet d'améliorations. Le site permet désormais de réclamer un rappel par le service commercial (web call back).

"Cette nouvelle version est l'opportunité de présenter l’intégralité des services que nous proposons aux professionnels, qui peuvent en bénéficier après s’être enregistrés gratuitement sur Auto1.com", explique Alexandru Marin, vice-président d'Auto1 Group et directeur général d'Auto1.com.

Le modèle économique ne change pas pour autant. Le groupe présent dans 30 pays aux côtés de 60 000 partenaires, selon les chiffres communiqués, a gardé la stratégie de l'accès gratuit et sans condition. Les professionnels s'acquittent des frais selon les services utilisés lors de chacune de leurs transactions. Pour mémoire, les visiteurs ont accès à un stock permanent d'environ 30 000 véhicules d'occasion.