Toufik Aboussalama rejoint l'enchériste Mercier & Cie

Signe des temps modernes, la maison d'enchères automobiles lilloise vient de recruter Toufik Aboussalama au poste de directeur des ventes en ligne. Rompu à l'exercice de l'évaluation des prix de transaction, il renforce les ressources de Mercier & Cie.

L'équipe des ventes en ligne de Mercier & Cie tient son nouveau directeur. La maison d'enchère lilloise dirigée par Pierre Drouin vient de nommer Toufik Aboussalama à ce poste stratégique pour le développement de l'entreprise. Il aura pour mission principale de développer la plateforme de commercialisation en ligne des véhicules d'occasion, soit un signe fort de la modernisation des outils employés par l'entreprise qui compte trois salles en France et une en Belgique.

Parmi les autres attributions liées à son poste, Toufik Aboussalama aura à charge de trouver de nouvelles sources d'approvisionnement en France et dans les autres pays européens. Un rôle à sa mesure puisqu'il occupait, jusqu'à octobre dernier, le siège de responsable de la politique des prix du VO chez PSA, à l'échelle européenne. C'est notamment dans ce cadre qu'il a entretenu des relations avec les maisons de ventes aux enchères.

Dans sa carrière, ce connaisseur du marché VO a aiguisé son regard sur l'activité en œuvrant pour le compte de différents acteurs de la filière. ALD (2006-2008), LeasePlan (2008-2009), GE Fleet Services (2009-2013) ont été ses premières expériences dans le domaine. Ensuite, Toufik Aboussalama a porté la responsabilité du pricing et des ventes en ligne d'Alcopa Auctions, concurrent de Mercier &Cie avant de basculer chez les loueurs courte durée comme Avis Budget et Europcar, toujours en qualité de responsable des ventes VO. Un parcours qui a connu un épisode de plus de deux ans à Leeds, en Angleterre, chez Cap HPI, éditeur de solutions d'aide à la décision pour l'automobile.

Après une année qui a vu le chiffre d'affaires culminer à 72 millions d'euros, le groupe Mercier & Cie a connu un léger repli durant l'année de crise sanitaire, à 70 millions d'euros environ, selon les données partagées par Pierre Drouin. En 2021, la maison lilloise entend réaliser une croissance de 8 à 10 % en fonction de la situation et des conditions de marché.