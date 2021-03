Patrick Gourvennec, Mitsubishi : "Un plan de continuité solide avec l'Alliance"

Le président de Mitsubishi Motors France se réjouit de l'annonce faite par l'Alliance de compléter la gamme avec deux modèles Renault. Le réseau peut être consolidé et sera aidé en attendant leur arrivée en 2023.

JA. Que pensez-vous de la solution mise en place dans le cadre de l’Alliance pour maintenir une présence commerciale de Mitsubishi en Europe ?

C’est la solution la plus logique sur le plan industriel. Et ce n’est pas une grande surprise que nous engagions une collaboration plus étroite sur le principe de la baisse des coûts. Mais il faut bien comprendre également que depuis l’annonce du gel des lancements de modèles par Mitsubishi en Europe, les discussions n’ont eu de cesse de se poursuivre. La grande nouvelle, c’est la continuité de cette coopération au sein de l’Alliance. C’est fondamental au moment même où nous lançons un nouveau produit, l’Eclipse Cross PHEV. Nous devons rassurer les distributeurs pour la poursuite des investissements pour le futur.

JA. L’accord porte sur la production de deux modèles, best-sellers européens, issus de la gamme Renault. Que pouvez-vous nous dire sur ces véhicules, qui pourraient être des dérivés de Clio et de Captur ?

Le plan, ses détails, les produits sont des questions légitimes auxquelles les réponses seront apportées un peu plus tard. Il y a une course contre la montre qui va s’opérer dès à présent pour que ces modèles soient proposés dès 2023 comme prévu.

JA. La distribution des produits Mitsubishi en France se déroule par le biais d’un importateur, le groupe Emil Frey. Est-ce que cet accord peut modifier cette stratégie ?

Il s’agit plutôt d’une consolidation de l’accord entre Mitsubishi Motors Corporation et le groupe Emil Frey. Ce dernier ayant été très proactif sur le dossier.

JA. Qu’en est-il du réseau de distributeurs en France dont certains ont stoppé les investissements sur la marque et parfois même signé des accords avec d’autres panneaux en prévision d’un possible arrêt de la commercialisation de Mitsubhisi en France ?

Nous avions également mis de côté les projets d’investissement et de couverture du territoire. Mais nous allons reprendre notre périple pour que le plan envisagé soit réactivé. Mais il faut bien comprendre que nous n’avons eu de cesse de discuter avec ces investisseurs. D’ailleurs la plupart nous est restée fidèle. Certains ont effectivement, par précaution, choisi d’intégrer d’autres marques à leur portefeuille. Mais cela ne change pas notre vision de la coopération à condition que cela ne soit pas au détriment de notre marque. Notre réseau a montré sa capacité de résilience pour maintenir Mitsubishi dans un contexte de pandémie et de crise sanitaire. Il faut noter que nous n’avons enregistré, malgré les trois mois de confinement en 2020, qu’une baisse de 7 % de nos commandes en 2020 par rapport à 2019. C’est remarquable dans une période aussi difficile.

JA. Le réseau accueille en ce moment même les derniers exemplaires de votre nouveauté l’Eclipse Cross PHEV, qui sera le fer de lance de Mitsubishi pour les deux prochaines années. Quels sont vos objectifs sur ce modèle ?

En 2021, notre enjeu avec cette nouveauté du segment C-SUV est d’atteindre 3 000 immatriculations, soit environ 43 % de notre objectif cette année. Le reste étant réalisé par la Space Star et le L200, à parts égales. Nous avons déjà enregistré 500 commandes pour l’Eclipse Cross, qui est bien perçue par la clientèle et dont les retours presse sont bons. Ce véhicule se positionne sur un marché qui pèse près de 400 000 immatriculations soit 4 fois plus que celui du D-SUV sur lequel était présent l’Outlander.

JA. En attendant les modèles issus de Renault qui n’arriveront qu’en 2023, les 125 points de vente du réseau vont cependant devoir se contenter de trois modèles. Cela sera-t-il suffisant ?

Nous allons faire en sorte de les maintenir en positif pour les deux ans qui viennent. Mais l’Eclipse Cross est déjà un élément clé en termes de volume et de marges, d’où l’importance de réussir son lancement.