Dacia Spring, l'électrique à petit prix

Le titre de la voiture électrique la moins chère du marché revient à Dacia qui propose la Spring à partir de 12 403 euros, bonus écologique déduit. La marque communique également sur une offre de LLD dès 89 euros par mois.

Il était acquis que Dacia allait devenir le constructeur le mieux disant sur le marché de l’électrique avec la Spring. Restait néanmoins à connaître le positionnement tarifaire exact. Le constructeur a mis fin au suspense en annonçant un tarif de 16 990 euros qui correspond à la finition d’entrée de gamme Confort. celle-ci bénéficiant d’équipements comme la climatisation manuelle, la radio, le Bluetooth, les feux de jour à led ou encore un câble de recharge. Il convient évidemment de retrancher le bonus écologique à cette somme, en l’occurrence un pourcentage de 27 %, ce qui nous donne un prix de 12 403 euros, soit l'équivalent d'une nouvelle Sandero Stepway d'entrée de gamme.

La finition Confort Plus, qui embarque des éléments supplémentaires comme le pack Techno (écran de 7 pouces, caméra et radars de recul…), la roue de secours et la peinture métallisée, se négocie quant à elle à 18 490 euros, soit 13 498 euros bonus déduit. Dacia n’a pas oublié les professionnels qui pourront opter pour une finition Business affichée à 12 264 euros bonus déduit. Une déclinaison Cargo 2 places (1 100 litres de coffre) viendra compléter le catalogue début 2022.

Les pros servis en premier

La Spring se veut donc sans équivalent sur un marché. Cela se confirme avec les offres de location longue durée communiquées par Dacia. La plus attractive, portant sur la Spring Confort, s’élève à 89 euros par mois pour un contrat de 49 mois et 40 000 km. Le premier loyer de 7 087 euros est ramené à 0 euros après déduction du bonus écologique (4 587 euros) et de la prime à la conversion (2 500 euros). Le loyer grimpe à 94 euros pour la finition Confort Plus. Tout est donc désormais en place pour l’ouverture des commandes à partir du 20 mars prochain. Il faudra en revanche patienter jusqu’à l’automne pour les premières livraisons.

Les professionnels, notamment les opérateurs d’autopartage et les loueurs comme E.Leclerc Location qui a commandé 3 000 Spring, seront avantagés puisque la version Business sera disponible dès ce mois de mars.

Au niveau technique, rappelons que la Spring repose sur un format compact, à 3,73 m de long et 1,62 m de large pour un volume de coffre de 300 litres. Elle est animée par un moteur de 44 ch (125 Nm de couple, vitesse de pointe de 125 km/h) alimenté par une batterie de 26,8 kWh procurant une autonomie de 230 km en cycle WLTP, dont 305 km en cycle urbain.