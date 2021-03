LS Group achète à RRG la concession de Rennes et lui revend 2 sites parisiens

Après l'annonce du plan de cession de huit établissements RRG, LS Group se positionne sur le rachat du site de Rennes, tout en revendant à la filiale de distribution de Renault les concessions franciliennes de Chatou et Nanterre. Un "échange" qui s'inscrit dans la nouvelle stratégie bâtie par Edouard Schumacher, président de LS Group.

La cession des 8 nouveaux établissements annoncée jeudi 11 mars 2021 par RRG se concrétise d’ores et déjà par une opération de redistribution des cartes sur l’Ile-de-France et sur Rennes en Ille-et-Vilaine avec l’opérateur privé LS Group.

En effet, le site de Rennes va passer entre les mains du groupe de distribution tandis que les concessions de Chatou (78) et de Nanterre (92) vont intégrer le nouvel ensemble de RRG. "Nous n’avons vu que des avantages quand nous avons envisagé cette opération", explique Edouard Schumacher, président de LS Group. "Malgré la rentabilité de ces 2 sites franciliens, nous subissions une forte pression concurrentielle avec les autres points RGG sur une même zone de chalandise. Notre clientèle commune, essentiellement des flottes et des grands comptes génère des marges plus faibles et surtout un besoin de fonds de roulement très important. Ce qui nous a amené à la conclusion commune que cette position correspondait mieux à la stratégie d’une filiale de constructeur qu’à celle d’un opérateur privé."

De plus, ces deux implantations, près de Paris, peuvent constituer la clé de voute du plan Paris qui sera présenté par RRG au cours de l’année, avec de réelles capacités de service.

Déplacer le centre névralgique de LS Group vers l’Ouest

En parallèle, les récents déploiements de l’opérateur privé vers l’ouest de la France et notamment l’ouverture d’une concession Volvo à Rennes à l’automne 2020, apportaient un certain déséquilibre entre la zone de Paris et les autres points d’ancrages.

"Nous avions la volonté de rééquilibrer d’un point de vue géographique le groupe qui était un peu trop centré sur Paris par rapport aux implantations du Grand Ouest. Et surtout il nous manquait en Bretagne Nord une vraie capitale économique, ce que nous avons trouvé avec Rennes. Grâce à la reprise du site RRG sur cette ville, nous allons pouvoir multiplier par trois notre volume de vente sur cette zone", poursuit Edouard Schumacher.

Avec cette acquisition, LS Group dispose de 4 barycentres : l’Ouest parisien, l’Eure-et-Loir avec Chartres, l’Essonne dans le Sud-Est parisien et le Grand Ouest. "Cela nous permet de rééquilibrer nos forces entre Paris et la province, de gagner en efficacité avec comme ligne directrice : proposer une offre premium haut-de-gamme à proximité de Paris et positionner nos marques généralistes en région", avance le président de LS Group.