Le 7 avril 2010, Carlos Ghosn et Dieter Zetsche, alors présidents de l'Alliance et de Daimler, officialisaient la coopération entre les deux groupes.

Renault a vendu ses parts dans Daimler

Le constructeur français vient de vendre sa participation dans Daimler afin d'accélérer son désendettement. Toutefois, la disparition de ce lien capitalistique n'entraîne pas la fin des partenariats industriels.

Dans le but d'accélérer son désendettement financier, Renault a vendu, le 12 mars 2021, les 1,54 % du capital de Daimler qu'il détenait. La vente de 16 448 378 actions, au prix de 69,50 euros, a ainsi rapporté au constructeur français 1,143 milliard d'euros.

"Le produit de cette cession permettra au groupe Renault d'accélérer le désendettement financier de son activité automobile" qui était dans le rouge à hauteur de 3,6 milliards d'euros net fin 2020, a indiqué le groupe français dans un communiqué.

Cela étant, la fin de cette partition ne met pas fin aux partenariats entre les deux entreprises. Daimler conserve 3,10 % du capital de Renault et de Nissan, tandis que Nissan, partenaire de Renault dans l'Alliance, conserve 1,54 % de Daimler. Renault précise également que "le partenariat industriel entre le groupe Renault et Daimler est inchangé et n'est pas impacté par cette opération financière". "La coopération se poursuit" a expliqué également un porte-parole du constructeur allemand à l'AFP. Daimler était "informé autant que possible de la transaction" qui est "une décision de Renault", a-t-il ajouté.

Daimler a lancé plusieurs collaborations avec l'Alliance Renault-Nissan pendant les années 2010. Certaines n'ont pas connu un grand succès, comme dans le pick-up, mais la majorité a plutôt été efficace. La Twingo et les Smart ForTwo et ForFour partagent, pour encore quelques mois, la plateforme Edison. Rappelons que les futures Smart seront le fuit d'un partenariat entre Daimler et Geely (dont le patron Li Sufu détient environ 10 % du capital de l'allemand) et produites en Chine.

Parmi les autres coopérations, des blocs essence et Diesel ont trouvé place sous des capots de Mercedes puis il y a aussi un accord dans le VUL où Renault produit, à Maubeuge, le Citan qui n'est autre qu'un Kangoo étoilé.