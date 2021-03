Le centre Porsche de Poissy sur les rails

Le permis de construire du nouveau centre de distribution et de formation de Porsche France à Poissy vient d’être signé. Il représente un investissement de 10 millions d’euros pour la marque allemande.

Une nouvelle étape importante vient d’être franchie pour le futur centre de distribution et de formation de Porsche France à Poissy (78). Marc Meurer, le président de la filiale française du constructeur allemand, et Karl Olive, le maire de Poissy, ont officialisé, jeudi 11 mars 2021, la signature du permis de construire de la nouvelle infrastructure qui ouvrira ses portes comme prévu à l’été 2022. Elle sortira de terre à proximité du futur Training Center du Paris Saint-Germain, en bordure de la RN113.

"Pour nous c’est un projet très important qui s’inscrit dans le développement de notre réseau en France et dans la région parisienne, souligne Marc Meurer. Le centre de Poissy sera l’un des plus grands de France et sera l’un des tous premiers avec ce tout nouveau concept architectural". Cette cathédrale de la distribution automobile représente un investissement de 10 millions d’euros pour Porsche.

Quelques chiffres témoignent de l’ampleur du projet. Le centre s’étendra sur une superficie de 7 600 m2 avec un total de 13 postes de travail, un espace consacré à la carrosserie et un parking de plus de 200 places. Il disposera également d’un centre de réparation de batteries haute performance dans le cadre du développement de la gamme 100 % électrique, sans oublier une école de formation technique.

Le site, qui sera dirigé par Cyrille Van Belleghem, le directeur des ventes de Porsche France, sera donc le premier en France à déployer le nouveau concept "Destination Porsche", avec par exemple la possibilité d’expérimenter virtuellement la configuration de sa future voiture. "Nous travaillons beaucoup sur le parcours client pour offrir une expérience tant digitale que physique", affirme le futur maître des lieux.