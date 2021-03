Lyon : renforcement de la ZFE dès 2022

Bruno Bernard, président d'Europe Écologie les Verts (EELV) de La Métropole de Lyon, envisage un renforcement de la Zone à faibles émissions (ZFE) à partir de 2022.

2022 devrait sonner le glas des véhicules diesel dans Lyon et ses alentours. Lors d’une conférence de presse, vendredi 12 mars 2021, le président écologiste de La Métropole de Lyon, Bruno Bernard, a annoncé l’interdiction des véhicules Crit’Air 5 des ZFE dès l’année prochaine. Puis dès 2026, Bruno Bernard prévoit d’interdire la circulation et le stationnement des véhicules Crit’Air 4, 3 et 2.

"Si on ne faisait rien, en 2026, on estime que 250 000 à 300 000 véhicules classés Crit'Air 2 à 5" circuleraient sur la métropole, sur un parc total qui en compte actuellement plus de 600 000, déclare Bruno Bernard. La "délibération cadre" de la ZFE doit être voté lundi 15 mars.

La ZFE couvre Lyon et quelques villes de sa banlieue comme Villeurbanne et Caluire-et-Cuire. En 2020, le secteur avait déjà banni les PL et les VU classés Crit’Air 5, 4 et 3. Le périmètre de cette ZFE est sujet à débat, notamment sur la question de l’intégration des anciennes portions autoroutières A6 et A7. Le président EELV souligne que son objectif a "toujours été de donner des alternatives à la voiture".

Bannir le diesel des ZFE : "pour réussir, il faut changer de culture"

Afin de substituer l’utilisation prépondérante des véhicules, Bruno Bernard a rappelé le lancement de 25 km supplémentaire de tramway ou encore, pour les plus défavorisés, la gratuité des transports en commun. Le développement de solutions de covoiturage mais aussi l’arrivée en septembre (en fonction des conditions sanitaires) d’un nouvel opérateur d’autopartage ont aussi été annoncés. "Pour réussir, il faut changer de culture" juge Jean-Charles Kolhaas, vice-président de La Métropole de Lyon. Vis-à-vis de la sortie du diesel en 2026, il ajoute que c’est "le signal dès aujourd'hui pour arrêter d'en acheter".

Lire aussi : Les véhicules de collection devraient échapper aux ZFE