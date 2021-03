Volkswagen va bâtir son Airbus des batteries

Pour mettre en adéquation ses objectifs de ventes de véhicules électriques et ses besoins en batteries, le groupe Volkswagen a annoncé le déploiement, en Europe, de six gigafactories capables de fournir 240 GWh d'ici 2030. Il pourrait y en avoir une en France en 2026.

"Seul ou avec des partenaires", Volkswagen prévoit "d'opérer jusqu'à six gigafactories", a déclaré le patron du groupe VW, Herbert Diess, utilisant le terme introduit par le fondateur de Tesla, Elon Musk, régulièrement cité par allemand comme le concurrent à imiter et rattraper. L'électrique "est la seule solution pour réduire rapidement les émissions de la mobilité", a dit Herbert Diess en introduction de la conférence baptisée "Power Day", une autre allusion au patron de Tesla et à son "Battery Day" annuel.

Face à la législation européenne plus contraignante sur les émissions de CO2, la part de voitures purement électriques parmi les ventes du groupe Volkswagen "va doubler à près de 60 %" en moins de 10 ans. C'est pourquoi "les capacités de batteries doivent croître en parallèle", a expliqué le dirigeant.

Parmi les six usines, qui auront une capacité totale de 240 gigawattheures (GWh), une sera située à Salzgitter, en Allemagne, un important site de Volkswagen. Une deuxième est en cours de construction en Suède en partenariat avec l'entreprise Northvolt, spécialiste des batteries dans lequel Volkswagen va augmenter sa participation. "Pour les autres usines, la localisation et des partenaires possibles sont en cours d'évaluation", précise le constructeur dans son communiqué.

"Nous voulons ouvrir la troisième (usine) en Espagne, au Portugal ou en France" d'ici 2026, a annoncé Thomas Schmall, directeur technique du groupe. "Cela dépendra de l'endroit où nous aurons les meilleures options", a-t-il ajouté devant une carte identifiant la péninsule ibérique ainsi que le sud-ouest de la France comme localisations possibles.

Volkswagen, qui investit plus de 30 milliards d'euros dans son virage électrique, compte également réduire de "jusqu'à 50 %" les prix des batteries en misant sur un modèle unique pour 80 % de ses voitures d'ici 2030 et ainsi bénéficier de vastes économies d'échelle.

En plus de Ionity, le groupe allemand a également annoncé un investissement de 400 millions d'euros d'ici 2025 dans le réseau de recharge européen pour multiplier par cinq le nombre de points de recharge rapide et couvrir avec ses partenaires un tiers de la demande. Volkswagen a signé des partenariats avec le groupe britannique BP, l'Espagnol Iberdrola et l'entreprise italienne Enel.

Avec BP, Volkswagen annonce vouloir installer environ 8 000 points de charge en 150 kW, dont 4 000 dans les stations-service BP et Aral, principalement en Allemagne et au Royaume-Uni. L'Amérique du Nord et la Chine vont aussi bénéficier d'investissements en la matière, avec respectivement 3 500 et 17 000 points de recharge rapide.