Pour encourager les vocations et de soutenir la filière contrôle technique qui rencontre des problèmes de recrutement, l’Anfa lance une opération de promotion du métier.

Contrôle technique : un millier de postes à pourvoir

La filière du contrôle technique recrute ! Le secteur a besoin d'enrôler plus de 1 000 contrôleurs VL selon l'Anfa. Pour promouvoir ce métier, l’organisation professionnelle annonce le lancement d’une campagne de communication.

Les centres de contrôle technique sont toujours confrontés à une pénurie de main d’œuvre. Selon l’Anfa, plus de 1 000 postes de contrôleur technique pour véhicules légers sont à pourvoir dans l’Hexagone. Afin d’encourager les vocations, l’Anfa lance une opération de promotion du métier, notamment via la création de deux fiches de présentation et la diffusion d’une série de cinq vidéos.

"C’est un métier qui a beaucoup évolué ces 10 dernières années. Les professionnels recherchent des compétences pour vérifier plus de 600 défaillances possibles sur plus de 100 points de contrôle", rappelle Emilie Deverre, responsable projets au service ingénierie des certifications de l’Anfa.

Une activité pérenne

Chaque année, la branche comptabilise environ 25,5 millions de véhicules contrôlés, y compris pour les véhicules hybrides et électriques. Le caractère obligatoire du contrôle technique en fait une activité économique particulièrement stable, comme l’a d’ailleurs démontré le dernier bilan annuel du secteur. Les postes de contrôleur technique sont par conséquent pérennes.

Il est possible d’accéder à ce métier via la formation professionnelle, notamment un CQP (certificat de qualification professionnelle). Le CQP Contrôleur Technique VL, certification de niveau 4, est accessible à toute personne ayant au moins un CAP dans le domaine de la maintenance des véhicules ou équivalent. Il bénéficie de différents dispositifs de financement. L’Anfa conçoit l’ingénierie des formations qui, appliquées au métier de contrôleur technique VL, varient entre 3 et 7 mois.