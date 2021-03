Kia dévoile son nouveau langage stylistique

En plus de dévoiler l'EV6, son premier véhicule électrique sur la plateforme dédiée E-GMP, Kia met en lumière son nouveau langage stylistique.

Avant sa présentation mondiale qui aura lieu fin mars 2021, Kia présente en image l’EV6, son premier véhicule totalement dédié à l’électrique. Ce modèle inaugure la nouvelle philosophie de design adopté par le constructeur sud-coréen : "Opposites United". Inspiré des "contrastes observé entre la nature et l’humanité", la marque se forge une nouvelle identité visuelle dans la continuité de sa stratégie électrique.

Une refonte esthétique qui repose sur cinq pilliers

Le design de cette Kia EV6 reprend celui des crossovers et repose sur la nouvelle plateforme e-GMP du groupe. Un style qui servira également de base aux futurs modèles de la marque. Cette nouvelle philosophie repose sur cinq piliers d’après Kia :

- "Bold for Nature" qui s’inspire des "détails, des formes et des proportions que l’on peut observer dans la nature et le monde humain".

- "Joy for Reason" est le pilier qui s’attache aux "sensations et à l’ambiance" des futurs modèles de la marque.

- "Power to Progress" qui se base sur l’innovation, l’ "expérience et la créativité" des designers Kia.

- "Technologie for Life" censé favoriser l’interactivité entre l’homme et la machine.

- "Tension for Serenity " un pilier centré sur l’unification du design.

La refonte esthétique de la marque sera appliquée aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur des véhicules. Concernant la Kia EV6, le constructeur explique qu’il s’est appuyé sur le pilier "Power to Progress".

Selon le vice-président sénior et responsable du design Kia, Karim Habib : " Avec le EV6, nous avons cherché à créer un design distinctif et saisissant en associant des éléments stylistiques sophistiqués et high-tech à des volumes riches et épurés, tout en offrant un espace à nul autre pareil typique d’un véhicule électrique résolument futuriste. "