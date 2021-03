BPM Group a le feu vert pour reprendre l’activité auto de Monaco Luxury

L’Autorité de la concurrence vient d’autoriser le rachat de l’activité automobile de la société Monaco Luxury par BPM Group. Une décision qui permet au groupe de distribution de s’orienter vers le luxe et de se positionner sur Monaco.

La décision de l’Autorité de la concurrence marque une nouvelle étape dans le développement de BPM. En autorisant le groupe de distribution présidé par Patrick Bornhauser à racheter l’activité automobile de la société Monaco Luxury, elle lui permet de se diversifier vers les marques de luxe que sont Ferrari, Bentley, Aston Martin, McLaren et Rolls Royce. Ainsi, BPM Group entre dans le club assez fermé des distributeurs présents dans ce segment composé entre autres de LS Group ou encore de Passion Automobiles. BPM Group avait cependant déjà un pied dans cet univers avec la distribution de motos Ducati.

7 showrooms et 4 ateliers de réparation, répartis sur la Principauté de Monaco, sont concernés par cette opération. Ce qui permet également au groupe de se positionner dans le Sud de la France alors que BPM est principalement implanté dans le Centre et l’Ouest du pays.

BPM Group, vers le milliard d'euros de chiffre d'affaires

Mercedes fait également partie de la corbeille avec un total de 2 000 véhicules neufs vendus (toutes marques) pour un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros. Déjà présent dans le top 10 des distributeurs Mercedes en France, BPM accroît donc également sa position dans le premium.

Fin 2020, le groupe avait annoncé la reprise de Prestige Automobiles, qui distribue les marques de FCA dans le Loiret et le Cher. En 2019, le groupe a commercialisé 10 450 véhicules particuliers neufs et 8 100 VOP pour un chiffre d’affaires de 750 millions d’euros. Le groupe distribue également 900 VI Mercedes. Grâce à ces dernières acquisitions, BPM peut prétendre à un volume de vente de 17 000 VPN et devrait dépasser le milliard d’euros de chiffre d’affaires.

Le Top 100 des groupes de distribution réalisé par le Journal de l’Automobile, paru en 2020, le classe au 39e rang des distributeurs (classement réalisé sur les ventes VN).