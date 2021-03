Euromaster ajoute la mensualisation à sa solution de gestion de flottes

Euromaster lance une offre de mensualisation de l’entretien des véhicules particuliers et utilitaires légers dédiée aux gestionnaires de flottes moyennes. Le principe ? Eviter les à-coups de trésorerie en lissant le budget avec une régularisation en fin de période.

Le réseau de pneumaticiens Euromaster, qui a récemment dressé le bilan de son année 2020, se revendique comme un partenaire historique des professionnels. Il ajoute une nouvelle brique à sa solution de gestion de flottes MasterControl. Baptisée MasterControl Easyliss, cette offre se veut "unique sur le marché pour les VUL et VL".

Dans le détail, il s’agit de la mensualisation de budgets d’entretien avec engagement 12 à 48 mois, qui fonctionne "un peu comme une facture EDF, le client paye chaque mois et en fin de période, une régularisation s’opère en fonction des entretiens réalisés", détaille Stéphanie Decompois, directrice communication et marketing d’Euromaster France.

Concrètement, ce nouveau service répond aux besoins d’anticipation et de lisibilité des gestionnaires de flottes : une facture du même montant chaque mois et un suivi des travaux réalisés par immatriculation, grâce à des reporting réguliers. En outre, il réduit le temps d’immobilisation des véhicules.

La définition des montants mensuels ainsi que le quota de pneus inclus dans chaque contrat dépendent de la durée de celui-ci (12, 24, 36, 48 mois), du kilométrage annuel moyen et de la catégorie de véhicules concernés. Toutes les interventions peuvent être suivies par les gestionnaires de flottes directement sur le portail dédié : businesspro.euromaster.fr. Et en fin de contrat, la régularisation s’effectue en fonction des consommations réelles.

Une offre, deux formules

MasterControl Easyliss s’appuie sur les avantages de sa solution globale MasterControl, comme notamment la reconnaissance des véhicules en centres de service à l'immatriculation ; l'intégration et le respect du cahier des charges (« car policy ») de l'entreprise qui permet de définir des accords automatiques pour certains travaux, et la gestion des demandes d'autorisations en ligne pour les prestations hors cahier des charges.

Cette nouvelle solution de mensualisation se décline en deux formules. Tout d’abord MasterControl Easyliss Pneus et Services Pneus qui comprend l'équipement en enveloppes 4 saisons ou été de marque Michelin ainsi que les prestations d'entretien associées aux pneumatiques (montage, permutation, réparation, géométrie).

Et MasterControl Easyliss Full Services qui englobe l'équipement et l'entretien des pneus ainsi que les prestations de mécanique et de maintenance des véhicules (distribution, amortisseurs, essai route, révision avec garantie constructeur conservée, freinage, climatisation, Adblue, balais d'essuie-glace, mise à niveau des liquides, batteries et lampes).

"Nous sommes particulièrement fiers de proposer cette offre inédite qui apporte une véritable plus-value à nos clients. C'est particulièrement vrai dans cette période où la crise sanitaire a exacerbé les tensions sur la trésorerie et les budgets des entreprises. MasterControl Easyliss s'inscrit parfaitement dans la lignée des services qu'Euromaster souhaite apporter à ses clients pour favoriser leur mobilité, assurer leur sécurité, et faciliter leur gestion", conclut Aline Logié, directrice marketing VL.