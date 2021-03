Imaweb fait l'acquisition de Stampyt

L'éditeur de solutions informatiques pour la distribution automobile a annoncé, le 16 mars 2021, avoir scellé un accord portant sur la reprise des activités de Stampyt. Imaweb se renforce donc d'une solution d'imagerie parmi les plus performantes du marché.

Imaweb continue les emplettes. Après avoir fait main basse sur les sociétés TMS-Soft et DMS Procar, le groupe spécialisé dans l'édition des solutions digitales pour la distribution automobile a annoncé, le 16 mars 2021, avoir fait l'acquisition de Stampyt, développeur d'une technologie d'imagerie pour les véhicules d'occasion. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.

"Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de Stampyt, car sa technologie innovante vient compléter nos solutions logicielles automobiles existantes au sein d'Imaweb, se sont exprimés par voie de communiqué Patrick Prajs, PDG, et Julian Ciccale, co-fondateur et directeur général adjoint d’Imaweb. Nous sommes persuadés que notre dimension continentale combinée à l'offre de produits de Stampyt va accélérer la digitalisation de l'ensemble du parcours client pour les concessionnaires et les équipementiers à travers l'Europe".

Le groupe Imaweb, financé par le fonds Providence Strategic Growth, laissera une liberté de travail aux équipes de Stampyt, tout en lui apportant une force de frappe en France et à l'international. Une perspective dont les dirigeants de la société nantaise se disent satisfaits. "Nous recherchions le bon partenaire pour nous aider à accélérer notre croissance à l'international. Notre vision commune avec Imaweb a naturellement conditionné notre choix", a commenté Alexandre Launay, le cofondateur et PDG de Stampyt.