Les cinq points à savoir sur l’état des flottes en 2021

Arval Mobility Observatory France a divulgué les résultats de son baromètre des Flottes et de la Mobilité 2021. Confiance des responsables de flottes en dépit de la pandémie ou accélération vers l’électrique… Voici ce qu’il faut retenir de l'étude.

En collaboration avec l’institut de sondage Kantar, Arval Mobility Observatory France rend public l’édition 2021 de son étude annuelle sur l’état des flottes. Réalisée auprès de 5197 entreprises dans le monde, dont 312 en France, l’enquête démontre que le secteur se porte plutôt bien malgré la crise.

L’optimisme des managers de flottes françaises reste à flot, en pleine "tempête" Covid-19.

En pleine pandémie mondiale, qui a bouleversé la quasi-totalité des secteurs économiques, les responsables des flottes gardent le moral. Alors qu’ils ne représentaient que 23 % l’année dernière, aujourd’hui, un décideur sur deux anticipe une augmentation de son parc automobile dans les trois années à venir. Un optimisme à relativiser, puisque seul 30% des managers de petites entreprises restent enthousiastes pour l’avenir de leurs flottes.

Les flottes françaises augmentent la cadence sur la transition énergétique.

Plus de la moitié des responsables de flottes (57 %) affirme adopter au moins une technologie alternative contre 30 % en 2020. La France fait figure de bon élève dans le domaine, en faisant partie du "trio de tête" des pays européens (à l’échelle de l’Europe, ils représentent 42 %). Selon l’étude, pour les trois prochaines années, ils pourraient être 80 % à utiliser au moins une énergie alternative. Si une partie des TPE "restent moins bien équipées ", cette tendance touche l’ensemble des entreprises. Ce sont les sociétés de taille moyenne qui sont les plus enthousiastes à effectuer cette transition avec une croissance de 48 points pour atteindre 90 %.

L’hybride et l’hybride rechargeable marquent une forte progression, puisque sept entreprises sur dix comptent en utiliser dans les trois ans à venir (contre quatre entreprises sur dix l’année passée). Le 100 % électrique est aussi en augmentation au sein des flottes. Deux tiers des entreprises se disent prêtes à en utiliser, ce qui pourrait représenter un véhicule de flotte sur deux. Ils ne sont que 16 % à refuser l’électrique dans leur flotte.

Le cap vers les nouvelles mobilités

La France se positionne comme l’un des leaders européens dans l’organisation de nouvelles mobilités. 77 % des entreprises proposent dorénavant au moins une solution alternative. Une forte progression de 15 points par rapport à 2020. Le budget mobilité (utilisé par 45 % des gestionnaires), la location privée et sacrifice salarial (utilisé par 37 % des gestionnaires) et l’autopartage (utilisé par 42 % des gestionnaires) sont les solutions qui connaissent les plus fortes croissances. Chacune a au moins progressé de 20 points en comparaison de l’année dernière. Les transports en commun sont aussi en augmentation, mais moins fort que les précédentes.

Des solutions qui répondent le mieux à la crise sanitaire. Sept entreprises sur dix envisagent un budget mobilité et l’utilisation d’application de réservation dans les trois prochaines années. Les TPE ont plus de difficultés que les autres à proposer de nouvelles solutions. Contrairement aux grandes entreprises, elles ressentent un peu plus l’impact de la loi LOM dans leurs flottes.

La LLD prend le large

La LLD progresse toujours plus comme moyen de financement pour les flottes. Pour les trois prochaines années, 76 % des entreprises affirment vouloir y recourir (contre 50 % en 20201 et 44 % en 2019). Soit 15 points de plus que la moyenne européenne qui compte recourir au LLD. Des petites aux grandes entreprises, la tendance englobe toutes les structures. 50 % des TPE assurent qu’elles en auront recours, 83 % pour les société de taille moyenne, 88 % pour les grandes entreprises et 90 % pour les structure de plus de mille salariés. Toutes connaissent une hausse d’au moins 10 points par rapport à l’année dernière.

Les véhicules connectés ont le vent en poupe

La France suit la tendance européenne concernant les véhicules connectés. Ainsi ils représentent 60 % des VP et 53 % des VUL. C’est la sécurité routière qui préoccupe principalement des entreprises. D’après l’enquête, le "process de suivi des dérives de conduite connaît une forte croissance avec 52 % de réponse positive", soit 25 points de plus qu’en 2020. Également en forte croissance, les plans de prévention des risques représentent 61 % d’implémentation à date (contre 37 % l’année passée).