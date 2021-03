MG Motor France poursuit sa stratégie de distribution

Le réseau MG Motor accueille déjà 62 distributeurs en France et 38 candidatures sont encore à l'étude pour peaufiner le maillage. A la fin de l'année 2021, 80 points de vente commercialiseront les quatre modèles qui, à terme, composeront la gamme.



377 candidatures ont été reçues depuis l'annonce de l'implantation de la marque chinoise MG Motor en France. Le succès est total pour la filiale du groupe SAIC. "Nous nous appuyons sur un réseau de distributeurs connus et bien ancrés localement", explique Julien Robert, directeur commercial et réseau pour la marque en France, lors d’un point avec la presse.

Ces 62 représentations appartiennent à 35 investisseurs* pour environ 1,8 point de vente par opérateur et couvrent ainsi 49 % du territoire. 38 candidatures sont à l’étude notamment pour l’Ile-de-France et le Nord-Ouest, ainsi que dans des villes de taille moyenne. Viaxel se positionne en tant que partenaire financier de la marque et Acta pour l’assistance. Malgré la crise sanitaire, MG Motor vise entre 4 000 et 5 000 immatriculations cette année. D’ores et déjà, des protocoles sont en cours auprès de loueurs de longue durée. Arval étant le premier à avoir signé.

Au niveau européen, la stratégie de MG repose également sur une offensive éclair. En l’espace de 18 mois, la marque chinoise détenue par SAIC Motor a pris position dans huit autres pays, dont le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique et l’Autriche. La barre des 100 points de distribution a été franchie pour un total de 15 000 ventes du ZS EV, son premier modèle au catalogue. L’ambition est d’avoir 200 points d’ancrage supplémentaires en 2021, à la fois dans les pays déjà couverts mais aussi dans de nouvelles contrées que sont l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la Suède. MG sera ainsi très prochainement présent dans 14 pays européens.

Bientôt 4 modèles dans la gamme

La gamme va rapidement s’étoffer pour venir alimenter cette ambition dévorante. Le SUV hybride rechargeable EHS a récemment rejoint les concessions, en attendant deux modèles supplémentaires à venir dans les prochains mois : le Marvel R Electric et la MG5 Electric. Le premier est un SUV du segment C dont la commercialisation interviendra au début de l’été. Matt Lei, le PDG de MG Europe, vante les qualités de ce "produit familial à la fois 9 cm plus long et 7 cm plus large que la Volkswagen ID.4". Il pointe à 4 674 mm de long, 1 919 mm de large, 1 616 mm de haut et 2 800 mm d’empattement.

Le Marval R Electric, comme son nom l’indique, est un modèle 100 % électrique dont la puissance cumulée peut atteindre 212 kW (288 ch) en version 4x4 grâce à l’implantation de trois moteurs électriques, l’un à l’avant et deux à l’arrière. De quoi offrir 665 Nm de couple, d’atteindre les 200 km/h et de franchir le 0 à 50 km/h en 1,8 seconde et le 0 à 100 km/h en 4,9 secondes. Quant à l’autonomie, elle dépasse les 400 kilomètres en cycle WLTP. Une version propulsion dotée de deux moteurs électriques sur le train arrière sera également au programme. A bord, l’habitabilité promet d’être intéressante, tout comme le contenu technologique avec un écran tactile central de 19,4 pouces et un combiné d’instruments digital de 12,3 pouces.

La seconde nouveauté, la MG5 Electric, est un break du segment C dépassant 4,50 m de long. Sa commercialisation débutera à l’automne prochain. MG a également fait le choix d’une motorisation 100 % électrique dont la puissance s’élève à 135 kW (183 ch) pour 280 Nm de couple. L’autonomie est là aussi promise à plus de 400 kilomètres en WLTP. MG insiste en outre sur la capacité du coffre (de 578 à 1 400 litres) et sur le TCO particulièrement bas du véhicule, un argument pour toucher aussi bien les particuliers que les flottes. La promesse de tarifs compétitifs qui seront dévoilés prochainement.

*Voici la liste des distributeurs MG Motor en France