Peugeot champion de l'image selon YouGov

La marque au lion s'est placée en tête du classement établi par la société d'analyse de la notoriété des entreprises. Dans l'industrie automobile, Peugeot devance Mercedes. Citroën et Renault figurent dans le Top 10.

Le changement de logo intervient à un moment où Peugeot semble avoir une image très forte auprès des consommateurs. Selon les résultats des analyses de données effectuées par le cabinet YouGov sur le territoire français, il apparaît que Peugeot obtient la meilleure note en matière de notoriété. Avec un score de 30,9, la marque au lion devance Mercedes (25,9) et Audi (24,3).

Cette notation est obtenue grâce à un outil de suivi en temps réel et continu des marques et de toutes les prises de parole qui leur sont dédiées. En France, plus de 1 300 marques sont évaluées de manière quotidienne via un panel d’environ 460 000 répondants. L'index intègre tout particulièrement l’impression, la qualité, le rapport qualité-prix, la réputation / marque employeur, la satisfaction et la recommandation pour établir une moyenne et éditer un score allant de -100 à +100.

A ce jeu, BMW, 4e, obtient 23,9. Suivent Volkswagen (22,9), Citroën (20,5), Toyota (17,3), Renault (15,7), Ford 11,5) et Volvo, 10e avec une note de 11,2. Au total 33 marques ont été intégrées au panel, dont certaines qui ne sont plus commercialisées sur le territoire. Le relevé a été effectué entre le 1er février 2020 et le 31 janvier 2021, soit la période qui a connu les troubles liés aux premières phases de la crise sanitaire.