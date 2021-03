Ford Transit Custom : du PHEV au tout électrique

La prochaine génération du Ford Transit Custom, prévue pour 2023, sera déclinée en version 100 % électrique. Une évolution logique pour le fourgon qui joue pour l’heure la carte de l’hybride rechargeable.

Après l’hybride rechargeable, le tout électrique. La nouvelle génération du Ford Transit Custom attendue au premier semestre 2023 sera déclinée en version 100 % électrique. Une évolution naturelle pour le fourgon qui est proposée en hybride rechargeable depuis 2019, une technologie qu’il conservera d’ailleurs en parallèle de la version zéro émission. Des déclinaisons hybrides légères et thermiques seront également au programme de cette prochaine génération qui sera développée conjointement avec Volkswagen, qui proposera de son côté un Transporter faisant lui aussi la part belle aux énergies alternatives.

"La nouvelle génération de Transit Custom, y compris la déclinaison 100% électrique, renforcera la position de Ford en tant que numéro 1 sur les véhicules utilitaires en Europe, assure Stuart Rowley, le président de Ford Europe. Le Transit Custom est le joyau de notre couronne de véhicules utilitaire et la clé de notre volonté de développer notre activité utilitaire. Et la confirmation de notre volonté de créer une activité Ford durable et rentable en Europe, engagée dans un avenir électrifié". Cette évolution concernant également le Tourneo Custom destiné au transport de personnes. Les deux produits sortiront de l’usine Ford Otosan basée en Turquie, à Kocaeli. Idem pour les utilitaires signés Volkswagen.

Plus globalement, la stratégie d’électrification de Ford dans le domaine des VUL prend progressivement forme. Rappelons qu’une version 100 % du Transit 2T est prévue pour 2022. Avec la nouvelle génération du Transit Custom en prime, le constructeur sera certainement en mesure d’atteindre ses objectifs, à savoir que toute sa gamme VUL sera 100 % électrique ou hybride rechargeable d'ici 2024, et que deux tiers de ses ventes d’utilitaires devraient être 100 % électriques ou hybrides rechargeables d'ici 2030.