Les utilitaires légers d'occasion font un bond

En février 2021, le marché des véhicules utilitaires a connu un élan de croissance de l'ordre de 6,7 %. Avec près de 150 000 unités cumulées depuis le début de l'année, il s'inscrit dans une dynamique de solide progression.

Le marché de l'utilitaire d'occasion semble se nourrir des grandes tendances sociétales. Après un mois de janvier prometteur, la tendance se confirme. En février 2021, selon les données de AAA Data, il s'est échangé 74 712 véhicules utilitaires d'occasion en France, soit 6,7 % de plus que l'an passé à la même période. Un volume qui porte le total à 149 282 unités, en gain de 5,3 %.

Toutes les marques majeures du secteur profitent de cette accélération des ventes. En considérant tous les canaux transactionnels, Renault conserve 30,5 % du marché avec 22 751 unités (+4,2 %). Le duo Citroën et Peugeot fait mieux encore. Respectivement, ces deux marques signent une progression de 8,9 % (à 2 665 unités) et de 5,8 % (à 12 184 unités). Après deux mois, Renault croît de 2,5 % (45 463 unités), Citroën de 7,2 % (25 304 unités) et Peugeot de 3,1 % (24 232 unités).

Il faut cependant regarder un peu plus bas dans le classement où Ford, Mercedes, Volkswagen et Iveco attirent l'attention avec des évolutions à deux chiffres. Dans le détail, Ford gagne 10,2 % à plus de 4 600 transactions au compteur, Mercedes prend 10,7 % à 4 041 unités, tandis que Volkswagen s'envole de 19,4% à près de 2 300 unités et Iveco de 15,6 %, à 2 417 unités. Ces deux dernières références peuvent se targuer de bondir de 17,6 et 15,4 % respectivement depuis le début de l'exercice.

Pour compléter avec les autres marques significatives, retenons qu'en février Fiat a concerné 5 980 échanges (+4,2 %), Opel a séduit 1 427 acheteurs (+6,5 %) et que Toyota poursuit sur sa lancée avec 924 unités, soit 12,3 % de mieux que l'an passé. Le volume de vente de Nissan utilitaire d'occasion a légèrement fondu à 1 704 unités (-0,4 %).