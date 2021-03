Le volume d'annonces en véhicules d'occasion s'effrite en Europe

D'après les données statistiques éditées par Le Parking pour le Journal de l'Automobile, le nombre de véhicules d'occasion disponibles sur les sites de petites annonces s'est contracté de près de 2 % sur un mois, à plus de 3,7 millions d'unités. Sur un an, le volume est stable.

Le nombre de petites annonces visibles sur les sites des infomédiaires en France, Allemagne, Italie, Espagne et Belgique a baissé de 1,9 % entre le 15 février et le 15 mars 2021, selon les données statistiques éditées par la plateforme Le Parking. Professionnels et particuliers cumulent dans tous ces pays un total de 3 719 590 annonces. En comparaison à l'an passé, le chiffre apparaît stable (-0,7 %). Dans le même temps, à 226 955 unités, les annonces de VUL se sont tassées sur un mois (-0,6 %), tandis qu'elles perdaient 5,4 % en comparaison à la même date en 2020.

En France, les infomédiaires ont enregistré une légère progression. Le nombre d'annonces est passé de 962 505 à 964 903 en un mois. La part des professionnels dans le total des offres a perdu 2 points, à 37 %. En comparaison au relevé de mars 2020, le bond est plus significatif. La France a vu le nombre d'annonces prendre 6,8 %. Dans la catégorie des VUL, constat identique, le volume croît de 1,1 %, à 69 180 annonces en ligne.

Sur le premier marché européen, l'Allemagne, la tendance est inversée. En un mois, le pays a perdu 3 %, à 1 517 924 unités. Cependant, en comparaison à 2020, les sites ont 1 % de produits en plus. L'Allemagne a également enregistré une contraction de l'offre de VUL d'occasion. 86 254 annonces sont accessibles en ligne, contre 88 387 un mois auparavant. Les professionnels y rendent également 2 points aux particuliers.

Fonte des annonces en Italie et Espagne

L'effet est démultiplié en Italie et en Espagne. Le marché transalpin s'est asséché de près de 22 000 annonces en un mois, à 568 769 unités. En outre, les statistiques font état d'une chute de 10,5 % sur un an. Les VUL résistent mieux avec une baisse de 1,1 %, à 21 761 annonces. Et les professionnels semblent mis en cause. Leur part de représentativité sur les sites de publication de VO a fondu de 4 points, à 68 %. En Espagne, il y a 1,75 % d'annonces en moins, à 523 314 unités. Un volume en berne de 2,7 % par rapport à l'an passé. Le VUL augmente, en revanche, totalisant 39 107 annonces, soit 3,5 % de plus que le mois dernier.

Il n'y a que la Belgique qui s'inscrit dans la veine de la France. Sur un mois, le volume d'annonces prend environ 1 600 unités, à 144 680 VO disponibles et sur un an, Le Parking estime l'augmentation à 5,2 %. Le VUL imite le mouvement avec 1,5 % de croissance, à 10 6653 unités. Dans ce contexte, les professionnels tiennent bon face aux particuliers (-1 point, à 66 % de pénétration).

France et Belgique, même tendance d'évolution de prix

Jusqu'à 8 ans d'ancienneté, les VO vendus par des particuliers français connaissent une inflation sur toutes les tranches d'âge. Ceux de moins d'un an cristallisent ce phénomène. En un mois, le prix moyen sur ce segment a gonflé de 12,3 %, à 30 402 euros. En moyenne le VO BtoC s'affiche à 11 334 euros. Chez les professionnels, le prix moyen glisse de presque 100 euros, à 21 174 euros.

Dans les autres pays d'Europe, à l'exception de la Belgique, l'inflation est la règle chez les vendeurs professionnels. Ils sont en hausse de 300 euros environ en Allemagne (24 395 euros) et en Italie (19 399 euros). En Espagne, l'inflation est plus prononcée. Les statistiques font état d'une envolée de 2,7 % (soit environ 500 euros d'écart), à 19 303 euros de moyenne. En Belgique, comme en France, la moyenne est en baisse de 1,8 %, à 23 576 euros.

Dans le même temps, les particuliers ont fait le chemin contraire. En Allemagne, Italie et Espagne, ils ont revu à la baisse les tarifs affichés. Il faut compter respectivement 11 097 euros, 10 812 euros et 12 086 euros pour un VO publié en ligne par son propriétaire.

La rotation se ralentit en Allemagne

Pour finir, la rotation. La durée moyenne de publication chez les professionnels est plus élevée en Allemagne (67) et en Espagne (66). Dans ces deux pays, elle s'est allongée d'un mois à l'autre. En France aussi, les professionnels ont connu un ralentissement de 2 jours (63 jours de publication). Les professionnels belges ont amélioré la situation passant de 49 à 46 jours en moyenne par annonce. Avec 10 jours de moins au compteur, l'Italie (54 jours) fait figure de modèle.

Notons que sur tous ces marchés, hormis l'Allemagne, les particuliers ont vu le délai moyen se réduire et parfois nettement. En France, la rotation est de 24 jours (-1). Elle est de 46 jours en Italie (-5), de 51 en Espagne (-16) et de 32 jours en Belgique (-1). Outre-Rhin, les particuliers gardent leur annonce en ligne pendant 29 jours en moyenne, soit 3 de plus que lors du dernier relevé.