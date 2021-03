Nova MS ouvre un programme véhicules d'occasion pour les garagistes

Les agents de marque et les MRA désireux d'entrer de plain-pied dans le monde du véhicule d'occasion pourront désormais souscrire à l'offre de formation et d'accompagnement du cabinet Nova MS. Une solution qui prévoit aussi une batterie d'outils.

Après un an de réflexion et de mise au point, la nouvelle offre de formation de cabinet de conseil Nova MS est fin prête. Ce programme inédit, baptisé Power VO, s'adresse exclusivement aux agents de marque et aux MRA souhaitant se développer dans le commerce du véhicule d'occasion.

Nova MS propose concrètement des cycles de formation et d'accompagnement sur le terrain. "Cette population de garagistes est tellement concentrée sur le quotidien et le rythme d'entrée et de sortie des véhicules à l'atelier qu'elle n'a pas le temps de se poser pour porter des projets. Notre programme vient les y aider", explique Gilles Aubry, directeur conseil de Nova MS. Moyennant un tarif forfaitaire de 4 450 euros HT, les agents et MRA accèderont au service.

Au menu, Nova MS prévoit plusieurs étapes. D'abord, il est question de dispenser plusieurs formations distancielles de 90 minutes, d'ouvrir un accès à une bibliothèque de vidéos didactiques de 20 minutes. Ensuuite, un conseiller se rend sur place pour la mise en œuvre et accélérer la dynamique de l'activité de vente de véhicules d'occasion. Deux sessions de coaching à distance viennent valider les acquis. Enfin, les professionnels pourront contacter un service d'aide pendant les 3 mois qui suivent.

Kit de démarrage d'activité

Un gros tiers des agents savent pratiquer le VO, mais une grande majorité a encore besoin d'un accompagnement, juge Gilles Aubry qui a conçu Power VO pour répondre à une demande pressante. Les constructeurs français n'ont pas souhaité adopter ce programme qui leur a été proposé, Nova MS s'en remettra donc à de la prospection directe pour sensibiliser la cible. Au-delà de la formation, le cabinet prévoit tout un écosystème. Une forme de kit de démarrage comprenant tous les outils nécessaires pour ceux qui le souhaitent.

Des discussions sont en cours et tout porte à croire que KeplerVO fournira les solutions informatiques, tandis que CarGarantie deviendra le partenaire garantisseur. Des spécialistes du juridique et de la logistique ajouteront leurs compétences. Nova MS négocie, enfin, avec un acteur de la pièce de rechange pour fournir les garagistes. "L'un des principaux défis reste l'approvisionnement en véhicules, recentre le sujet Gilles Aubry, nos fournisseurs potentiels sont déjà contactés", entend-t-il établir des relations avec ses clients.