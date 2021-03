BMW change de braquet sur l'électrique

A l'horizon 2030, la moitié des ventes du groupe BMW seront réalisées par des véhicules électriques. D'ici la fin de décennie, le groupe veut ainsi vendre 10 millions de VE et à cette échéance la gamme Mini embarquera exclusivement des batteries.

Le groupe BMW "est déterminé à poursuivre sur la voie du rebond" entamé au deuxième semestre 2020, selon un communiqué publié mercredi 17 mars 2021, et va avancer la sortie d'un modèle électrique clé, l'i4.

Le constructeur a revu à la hausse ses objectifs de ventes électriques alors que des normes européennes d'émissions de CO2 de plus en plus strictes forcent tout le secteur à se reconvertir. Sur les dix années à venir, BMW veut vendre dix millions de modèles 100 % électriques, contre plus de 4 millions annoncés précédemment.

Après une hausse de 13 % l'année passée, les ventes électriques devraient bondir de "bien plus de 50 %" sur les cinq prochaines années, puis de 20 % en moyenne jusqu'à 2030. A cette date, la technologie électrique devra représenter la moitié des ventes mondiales du groupe, prévoit BMW. En plus de proposer une option purement électrique pour chaque modèle de sa gamme, la marque Mini tournera complètement le dos aux moteurs à combustion dans 10 ans.

En 2020, la pandémie de Covid-19 a toutefois secoué le groupe, qui a confirmé la baisse de 23 % du bénéfice net à 3,9 milliards d'euros publié en début du mois. BMW avait enregistré sa première perte trimestrielle en plus de 10 ans au deuxième trimestre sous l'effet de l'effondrement, au printemps, des ventes de voitures en raison des mesures restrictives mises en place pour freiner la propagation de la pandémie de coronavirus.

Si les ventes de voitures ont baissé de 8 % et le chiffre d'affaires de 5 % à 99 milliards d'euros, le constructeur a vu une nette reprise au deuxième semestre, porté aussi par le marché chinois. Pour l'exercice 2021, le groupe s'attend à une "hausse significative" de son revenu imposable, qui avait chuté de 27 % en 2020. (avec AFP)