Un microcrédit pour aider les plus modestes à rouler plus vert

Cette nouvelle aide, destinée aux ménages à faibles revenus, peut s’élever jusqu’à 5 000 euros. Le microcrédit "véhicules propres" est cumulable avec le bonus écologique et la prime à la conversion.

Le gouvernement dégaine une nouvelle aide pour accompagner le développement des ventes de véhicules plus vertueux, notamment électriques. Le ministre délégué chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, vient d’annoncer le lancement du microcrédit "véhicules propres" à destination des ménages à faibles revenus, plus particulièrement pour les personnes "confrontées à des difficultés de financement" dont les capacités de remboursement sont suffisantes mais qui n’ont "pas accès aux crédits distribués par les réseaux bancaires classiques."

Le principe est le suivant. Le montant du crédit est adapté aux revenus et peut s’élever jusqu’à 5 000 euros. Il est garanti à 50 % par l’Etat et peut se cumuler avec les autres aides existantes, à savoir le bonus écologique et la prime à la conversion. Son remboursement peut être étalé sur une durée maximale de cinq ans.

Les demandes de microcrédit doivent être adressées à un service d’accompagnement social qui se charge d’étudier le projet et aide à monter le dossier avant de le présenter à une banque agréée. Il est par ailleurs précisé que le montant du microcrédit peut être avancé par l’organisme de financement ou par le concessionnaire auprès duquel le véhicule est acheté.

Mêmes critères que la prime à la conversion

Sont concernés par l’opération les véhicules neufs ou d’occasion, loués (LLD et LOA) ou achetés, obéissant aux mêmes critères que ceux de la prime à la conversion. Il est ainsi question des voitures particulières et camionnettes électriques ou hybrides rechargeables, des voitures particulières et camionnettes thermiques classés Crit'Air 1 dont le niveau d’émission de CO2 est inférieur ou égal à 132g/km, et des véhicules à deux-trois roues et quadricycles à moteur électrique.

Le gouvernement illustre cette nouvelle initiative avec l’exemple d’un propriétaire d’une Renault Clio essence de 2005 qui souhaite la remplacer par une Zoe d’occasion de 9 000 euros. Il bénéficie à ce titre d’une aide à l’achat de 6 000 euros se composant d’un bonus de 1 000 euros et d’une prime à la conversion de 5 000 euros. A cela peut donc désormais s’ajouter un microcrédit de 3 000 euros qui permet à la personne concernée de d’affranchir de toute avance financière.