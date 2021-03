Rexel acquiert la start-up Freshmile

Rexel, fournisseur de matériel électrique, vient de mettre la main sur la start-up française Freshmile. Une opportunité pour l’opérateur de recharge de véhicules électriques, qui souhaite s’internationaliser.

Face à l’augmentation croissante du nombre de véhicules électriques d’ici à 2030, certaines entreprises en profitent pour mettre un pied dans le marché. C’est le cas de Rexel, fournisseur de matériel électrique, qui acquiert, mardi 16 mars 2021, 100 % de la société strasbourgeoise Freshmile. L’opérateur de recharge pour VE représente 20 % de la recharge publique en France, utilisé par 50 000 utilisateurs. "Rejoindre le groupe Rexel nous permet d’accélérer notre croissance, de nous internationaliser", précise Arnaud Mora, président de la start-up strasbourgeoise.

Freshmile, qui compte 25 employés, a été rachetée à la Banque des Territoires et au fondateur Arnaud Mora. La start-up assure que ce changement lui permettra de proposer "de nouvelles solutions à destination des installateurs et des propriétaires de bornes" et "un service plus fiable aux utilisateurs". La société accroît par ailleurs ses activités dans les DOM, en Europe et au Moyen-Orient.

L’Eldorado du marché des VE

Le marché des VE est en pleine ébullition et les ventes de véhicules hybrides et 100 % électriques ne font que croître. De nombreux constructeurs prévoient une électrification partielle ou totale de leur catalogue comme par exemple Jaguar, Volvo, Volkswagen ou encore Honda.

Dans son communiqué, Rexel rappelle les prévisions de huit millions de VE en France en 2030. Plus largement, ce marché devrait être multiplié par 40 en l’espace de 10 ans dans les pays industrialisés.