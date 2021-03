Le groupe Jean Lain crée un pôle dédié à la mobilité électrique

En associant les marques MG Motor, Goupil et Kleuster sur un site unique à Vénissieux, près de Lyon (69), le groupe Jean Lain montre ses ambitions en matière de mobilité électrique. Pensé comme un pôle, il réunira toutes les compétences essentielles.

La métropole lyonnaise compte un nouvel opérateur de poids. Le groupe Jean Lain vient d'ouvrir un site à Vénissieux (69), dans la banlieue de la capitale des gones. Un lieu de vente tout à fait singulier puisqu'il s'agit d'un pôle dédié à l'électromobilité où ont été installés les panneaux MG Motor, Goupil et Kleuster, une marque de triporteur à assistance électrique.

Une incursion à Lyon qui témoigne des ambitions du groupe emmené par Jean-Michel Lain. Sur un terrain de 3 800 m2, un hall d'exposition de 900 m2 a été aménagé et un atelier est en cours de construction. La marque MG Motor disposera d'une capacité de 6 véhicules auxquels s'ajouteront des VD pour les essais. "Nous avons saisi l'opportunité de nous installer à Lyon grâce à ce nouveau panneau", explique Alistair Lain, fils de Jean-Michel Lain, à la tête de ce projet.

Le contrat prévoit que le groupe couvre la clientèle en Savoie (73), en Haute-Savoie (74), en Isère (38) et dans l'Ain (01) en plus du Rhône (69). Le concessionnaire pourrait écouler jusqu'à 400 VN par an, selon les prévisions. A côté, il va proposer les gammes de Goupil, ces véhicules utilitaires électriques polyvalents, et de Kleuster à une population composée presque exclusivement de professionnels. Le plan de départ table sur 150 livraisons de Goupil et 127 de Kleuster. "Le pôle comprend un espace pour la production in situ des triporteurs en amont de leur commercialisation", glisse Alistair Lain.

Le responsable du pôle électrique de Vénissieux estime à 8 millions d'euros le potentiel chiffre d'affaires. Il entend miser sur l'événementiel pour attirer la clientèle et sur la dizaine de salariés pour apporter tout le conseil nécessaire. Ensuite, viendra le temps des paris. Et notamment celui de la distribution de véhicules électriques d'occasion sous le label Jean Lain Occasions présent dans le bâtiment. Alistair Lain estime que cette part du projet mérite une attention particulière pour assurer l'approvisionnement régulier des équipes commerciales.