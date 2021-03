Europcar Mobility Group répond aux contraintes des clients BtoB avec un catalogue de solutions plus souples.

Europcar Mobility Group lance des formules de location flexibles

Le loueur courte durée propose aux entreprises trois nouvelles formules de location intitulées "Flex", "SuperFlex" et "Duoflex". Des offres qui se présentent comme une alternative aux LLD et à l’achat de véhicule.

La flexibilité. Europcar Mobility Groupe en fait son credo pour ses nouvelles formules de souscription. La société a annoncé, le 15 mars 2021, le lancement de trois nouvelles offres intitulées : Flex, Superflex et DuoFlex. Présentées comme une option de substitution à la LLD et à l’achat de véhicule, elles ont pour objectif de rendre les abonnements plus confortables.

En fonction des besoins, les entreprises pourront moduler la durée de location à partir d’un mois d’abonnement. A contrario du leasing, Europcar Mobility Group précise qu’il n’y aura pas d’engagement ni de versement initial et encore moins de pénalité de sortie anticipée. Ces nouveaux abonnements proposent aussi, selon la firme, "un large choix de véhicules" et une "variété d’options en termes de kilométrage".

"DuoFlex" pour ceux qui souhaitent se mettre au "vert"

Avec des offres plus souples, le groupe espère répondre aux problématiques auxquels font face les entreprises avec la crise sanitaire. L’offre la plus leste, "SuperFlex", permet de louer sans engagement, un véhicule pour une durée d’un mois. L’abonnement "Flex" impose trois mois de location minimum, avec des tarifs mensuels dégressifs en fonction de la durée de location.

C’est en particulier avec l’offre "DuoFlex" (annoncée dans le Journal de l'Automobile n°1294) que le groupe entend se démarquer. Qualifiée de "disruptive" par la firme, elle permet au client de disposer d’un autre véhicule pour deux périodes de deux jours tous les mois. Ce nouvel abonnement permettra aux entreprises qui désirent se frotter aux VE, de franchir le pas. Ainsi, le locataire pourra, par exemple, prendre un véhicule 100% électrique pour ses trajets quotidiens et pour des trajets plus long nécessitant plus d’énergie, passer à un véhicule thermique.