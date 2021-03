Nouvelle Peugeot 308 : la course à l’armement

Motorisations hybrides rechargeables, équipements et aides à la conduite à profusion, dimensions en hausse, design toujours plus affirmé… Peugeot ne lésine pas sur les moyens pour propulser la nouvelle 308 au top niveau de sa catégorie.

A chaque lancement d’un nouveau modèle, Peugeot fait un pas supplémentaire en direction de ce que l’on appelle dans le milieu automobile l’univers de l’access premium, avec une cible en ligne de mire : Volkswagen. Cette escalade a débuté avec la nouvelle génération du 3008, succès commercial remarquable pour la marque au lion, et s’est accélérée avec les récentes 208, 2008 et 508. A chaque fois, l’idée directrice est d’en proposer plus, d’aller plus loin, tant en termes d’équipements que de design, pour venir se positionner dans le haut du panier.

La nouvelle 308 ne déroge pas à la règle. Evidemment, le premier élément qui attire l’attention est le nouveau logo, présent à l’avant, à l’arrivée, sur les jantes et sur les ailes de la voiture, et sur le volant évidemment. Un nouveau logo qui traduit l’ambition croissante de la marque. "Peugeot sort aujourd'hui des rangs des généralistes et ambitionne de devenir une véritable marque généraliste haut de gamme inventive", indiquait récemment Linda Jackson, la nouvelle directrice générale.

Deux versions PHEV

Charge donc à la 308 d’incarner ce changement de cap. Cela commence par un design logiquement plus affirmé que la génération d’avant, et surtout encore plus poussé que pour les 208, 508, 3008 et 2008, qui tranchent déjà dans le paysage stylistique par rapport à leurs concurrents. Le danger serait même de basculer dans l’excès et la nouvelle 308 tutoie sans doute cette frontière. Elle se distingue en tout cas sur ce point de sa grande rivale, la Volkswagen Golf, qui mise au contraire sur une évolution stylistique en douceur de génération en génération, sans rupture.

La 308 propose également de nouvelles mensurations : +11 cm en longueur (4,36 m), +5,5 cm en empattement (2,675 m) et -2 cm en hauteur (1,44 m). Cela devrait logiquement se traduire par une meilleure habitabilité. Quant au volume de coffre, il s’élève à 412 litres, voire 1 323 litres avec les sièges arrière rabattus. Cette nouvelle génération repose sur la plateforme multi-énergie EMP2 du groupe, ce qui lui permet de proposer des motorisations inédites. Deux propositions hybrides rechargeables sont au programme. Il est question d’une version Hybrid 225 e-EAT8 associant un moteur PureTech essence de 180 ch, un moteur électrique de 81 kW et une batterie de 12,4 kWh offrant une autonomie en tout électrique de 59 km. Une homologation à 26 g/km de CO2 est annoncée.

Vient ensuite l’offre Hybrid 180 e-EAT8 qui allie un moteur PureTech de 150 ch avec les mêmes composants électriques. L’autonomie visée est de 60 km pour une homologation à 25 g/km. Dans les deux cas, la batterie peut être rechargée au mieux en 1h55 avec une wallbox de 7,4 kW. La berline n’oublie pas les motorisations conventionnelles, avec en essence les 1,2 l PureTech 110 BMV6, 130 BVM6 et 130 EAT8, puis en diesel les 1,5 l BlueHDi 130 BVM6 et 130 EAT8. Les rejets de CO2 devraient démarrer à 117 g/km.

Un produit "made in Mulhouse"

A bord, Peugeot propose une nouvelle interprétation du i-Cockpit qui intègre ici un écran tactile de 10 pouces. On retrouve également le combiné d’instruments digital, lui aussi de 10 pouces, le petit volant et les touches piano. Vient également s’ajouter un nouvel élément, sous l’écran tactile, ce que la marque appelle des i-toggles virtuels entièrement configurables, qui viennent remplacer la façade physique de climatisation. Les détails esthétiques ne manquent pas dans l’habitacle, au risque de rendre l’ensemble légèrement chargé.

Qui dit enfin montée en gamme, dit multiplication des équipements. La part belle est faite aux aides à la conduite, à l’image du pack Drive Assist 2.0 qui s’articule autour du régulateur adaptatif et de l’aide au maintien dans la voie. La nouveauté est qu’il permet un changement de voie semi-automatique et qu’il propose au conducteur d’adapter la vitesse en courbe et en circulation. Citons également la présence au catalogue de la surveillance d’angle mort, d’un pare-brise chauffant ou encore de l’aide au stationnement à 360°. L’objectif n’est évidemment pas de tout lister mais la 308 se positionne clairement au top de sa catégorie avec un fort potentiel technologique.

Achevons ce tour d’horizon pour dire que la 308 sera commercialisée en Europe au 2e semestre 2021 et qu’elle sera produite en France, à Mulhouse. Peugeot proposera un dispositif de vente en ligne dans certains pays avec la possibilité de reprise de son ancien véhicule et de financer le nouveau. La livraison gratuite à domicile sera également au menu.