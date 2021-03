En Vendée, Reezocar a déjà financé la plantation de 2 000 arbres depuis 2018 et l'entame de sa démarche environnementaliste.

Reezocar prend une initiative "green"

La plateforme d'achat et de financement de véhicules neufs et d'occasion vient de présenter Reezogreen. Ce projet confirme les engagements de Reezocar dans sa démarche écoresponsable avec un système de compensation carbone.

Passé dans le giron de la Société Générale en décembre 2020, Reezocar poursuit ses efforts en faveur de la protection de l'environnement. La plateforme de recherche et de financement de véhicules neufs et d'occasion a dévoilé, le 18 mars 2021, Reezogreen, une initiative qui repose sur un mécanisme de compensation carbone.

Dans les faits, Reezogreen consiste à proposer aux clients de compenser leurs émissions carbone en plantant des arbres lors de l’achat de leur véhicule en soutenant des projets environnementaux tels que la préservation de la biodiversité dans la région de Piura au Pérou, en partenariat avec Reforest’Action. Un engagement que chacun des clients pourra renouveler annuellement.

Une démarche initiée depuis 2018

"Chacun doit faire sa part et contribuer à limiter son impact environnemental. Avec Reezogreen, nous plaçons le client en acteur principal de cette initiative, à travers un programme juste et pragmatique", s'est exprimé par voie de communiqué Laurent Potel, le co-fondateur et directeur général de Reezocar.

Il y a 3 ans maintenant que Reezocar accompage Reforest’Action. Ce qui a donné lieu à la plantation de 2 000 arbres en Vendée et à la création d'un puits de stockage de 300 tonnes de CO2. L'initiative Reezogreen s'inscrit dans cette lignée. A ce jour, pour encourager l'adhésion des clients à ce mouvement sociétal, Reezocar propose quelques avantages tels qu'une remise de 10 % sur les services de l'entreprise après l'achat d'un véhicule électrique ou l'octroie de cartes de recharge.