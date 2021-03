Athlon a maintenu un rythme de croissance effréné en 2020

Comme les années précédentes, le loueur longue durée est parvenu à afficher une croissance à deux chiffres de son parc géré en 2020, de l’ordre de 10 %. Une performance dans un contexte de crise. Athlon annonce un total de 47 840 véhicules sous contrat.

Dans un marché de la location longue durée en hausse timide de 2,1 % en 2020, Athlon fait figure d’ovni avec une croissance de 10 % de son parc géré, atteignant un total de 47 840 véhicules sous contrat. Il s’agit de la 8e année consécutive de progression à deux chiffres pour l’entreprise présidée par Bruno Morizur, une dynamique que rien ne semble donc en mesure d’arrêter. "Nos nouvelles offres ont été bien accueillies par nos clients qui ont continué de manifester leur attachement au maintien de notre qualité de service et aux conseils que nous leur apportons, et cela dans un contexte extraordinairement complexe", note le dirigeant.

Au cours du second semestre, le loueur avait notamment lancé l’offre Athlon E-Mobility, grâce à laquelle ses clients peuvent désormais, en un seul contrat, louer un véhicule électrique et faire installer une borne de recharge en entreprise ou à domicile en plus d’avoir accès à 165 000 points de recharge en Europe. "Nos clients sont très demandeurs de solutions et de conseils pour opérer la transition de leur flotte vers les véhicules électriques ou hybrides", assure Bruno Morizur. Citons également parmi les nouveautés le lancement de la nouvelle plateforme MyAthlon et d’un simulateur de calcul de TCO.

Un maximum de flexibilité

Athlon, comme ses homologues du secteur de la LLD, a bien entendu orienté ses efforts pour accompagner ses clients dans un contexte de crise singulier. Le président rappelle que ses équipes ont apporté "toute la flexibilité possible sur nos contrats", ajoutant que les coûts mensuels facturés aux entreprises ont été revus à la baisse grâce à la mise à jour des contrats au niveau des kilométrages. "Nous avons aussi permis à nos clients de réduire le temps passé au choix puis à la gestion des livraisons ou restitutions de voitures en prolongeant des locations dont le contrat arrivait à terme", indique-t-il par ailleurs.

L’objectif est maintenant de poursuivre sur la même dynamique de croissance en 2021, tout en continuant à accompagner les clients pour "qu’ils accélèrent la transition énergétique de leur flotte" et en maintenant "un maximum de flexibilité dans leurs coûts."