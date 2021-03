Quatre affaires sont concernées pour un total de 2 200 VN et 800 occasions à Draguignan et Fréjus.

Chopard prépare la reprise du groupe Bacchi-Bouteille

Soucieux d'assurer la continuité de leur entreprise, Pascal Bacchi et Jean-François Bouteille ont retenu le groupe Chopard pour la reprise de leurs activités. Ils représentent les marques Citroën, DS, Fiat et Abarth sur quatre sites à Fréjus et Draguignan (83).

Une transmission. Voilà comment Pascal Bacchi et Jean-François Bouteille ont abordé la question de la cession de leurs actifs en fin d'année 2020. De toutes les offres reçues, les deux associés ont retenu celle d'Erik Chopard Lallier, le président du groupe éponyme qui, selon toute vraisemblance, doit acter l'acquisition des quatre concessions, dont deux Citroën-DS et deux Fiat-Abarth, à Fréjus et Draguignan (83), à l'entame de l'été.

Cette opération implique 96 employés qui resteront en poste, selon Pascal Bacchi, et porte sur un volume annuel de 2 200 immatriculations de véhicules neuf et de 800 véhicules d'occasion. Des concessions qui, toujours selon leur fondateur, "ont sorti de la rentabilité en 2020 grâce à de nombreux efforts". "Nous arrivons à un tournant et pour le bien de nos sociétés, nous leur devons d'intégrer un grand groupe pour profiter de sa puissance, explique-t-il. Il devient difficile d'être un artisan de la distribution automobile", se dit-il lucide sur le sort à moyen terme des concessions indépendantes.

Avec les 330 unités de DS neuves potentielles à Frejus et les 370 à Draguignan, en plus des 300 VN environ que va représenter la future concession à Cannes, le groupe Chopard Lallier va devenir le premier distributeur de la marque premium en France, selon les informations de Pascal Bacchi. Après l'opération, ce dernier pourrait rejoindre les rangs du géant de la distribution automobile français afin d'accompagner la transition.

L'aventure continue avec un site VO

Si Jean-François Bouteille va faire valoir ses droits à la retraite, son nom demeurera. En effet, son associé de longue date va développer Automobile by Bacchi-Bouteille, une enseigne créée en 2020 pour commercialiser des véhicules d'occasion, hors influence des constructeurs. "Nous avions démarré ce projet en prévision d'une cession de nos actifs. La crise ayant entravé la marche en avant, nous considérons 2021 comme la première véritable année d'exploitation", raconte Pascal Bacchi.

Trois salariés, une offre résolument tournée vers le haut de gamme et une ambition forte, celle de prouver que le VO 0 KM en provenance de l'étranger n'est pas le seul ressort de rentabilité dans le commerce de produits d'occasion. Le duo Bacchi-Bouteille veut s'appuyer sur son savoir-faire et sa notoriété locale. Dans l'idée, Pascal Bacchi se voit lancer une franchise. D'abord à l'échelle du Var puis, en fonction du succès, sur une zone plus large.