Christophe Decultot promu à la présidence de Honda Benelux

Vice-président de Honda France depuis sept ans, Christophe Decultot prend du galon en étant nommé à la tête de la marque pour le Benelux à compter du 1er avril 2021.

Nouvelle aventure en vue pour Christophe Decultot. Vice-président de Honda France depuis 2014, le dirigeant se voit confier de nouvelles responsabilités. A partir du 1er avril 2021, il sera ainsi promu président de Honda Benelux.

"Durant toutes ces années, j’ai eu à cœur d’accompagner et promouvoir la marque et ses valeurs en France et suis donc honoré et très heureux que le groupe Honda Motor Europe me confie de nouvelles responsabilités internationales, se réjouit-il. Je remercie toutes les personnes dont j’ai pu faire la connaissance depuis 2008 et les équipes avec lesquelles j’ai pu écrire une belle page de l’histoire Honda en France. Le Benelux est un nouveau challenge pour lequel je m’investirai dans un même esprit d’équipe".

13 ans de fidélité

Diplômé de l'Escra du Mans (72), Christophe Decultot a fait ses armes chez Volkswagen France, entre 1995 et 2002, dans un premier temps en tant que chef du département produits et prévisions, puis comme directeur régional. Il assume ensuite, pendant deux ans, la direction marketing d'Audi France avant de rejoindre le groupe FCA.

Directeur des marques Fiat et Lancia à compter de 2004, il se voit ensuite confier la responsabilité de la marque Maserati, entre 2006 et 2007, au Bénelux. Son histoire avec Honda démarre en 2008. Directeur général de la division automobile à son arrivée, il occupe ensuite progressivement tous les postes de direction avant donc d'accéder à la vice-présidence en 2014.