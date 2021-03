Quels sont les SUV les plus produits au monde ?

Carrosserie plébiscitée par les consommateurs du monde entier, les SUV n'en finissent plus de gagner du terrain. Ils ont représenté 36 % de la production mondiale en 2020. Le Toyota RAV4 est le premier d'entre eux.

Les SUV ont le vent en poupe sur tous les continents. Selon le cabinet Inovev, ce type de carrosserie a représenté 36 % de la production mondiale, soit 27,6 millions d'unités. Les plus gros "consommateurs" de SUV demeurent les Etats-Unis et l'Australie avec une part de marché de 51 %. Viennent ensuite le Canada (49 %), la Chine (46 %) et l'Europe (41 %). Le segment des SUV compacts domine avec 31 % de la production, juste devant le segment D (30 %).

Dans ce contexte, le leader planétaire de la catégorie, en 2020, est le Toyota RAV4 avec 965 000 unités produites. Il devancent assez nettement le Honda CR-V (665 000 unités) et le VW Tiguan (542 000 unités). Dans la suite du classement, on retrouve le Nissan Rogue/X-Trail (451 000), le Hyundai Tucson (397 000), le Chevrolet Equinox (345 000), le Toyota Highlander (338 000), le Mazda CX-5 (335 000), le Nissan Qashqai (331 000) et le Mercedes GLC (320 000).