Le groupe Aubin inaugure le premier site Mercedes 100 % dédié au VUL

À Caen (14), à quelques encablures du périphérique, à l’est de l’agglomération, le groupe Aubin a inauguré une nouvelle concession Mercedes-Benz Vans avec un concept inédit : un site dédié uniquement aux utilitaires légers. Une première en France.

Le hall est lumineux, l’accueil chaleureux. Sur les murs sombres, de grands écrans diffusent des vidéos de la gamme. À l’après-vente, trois guichets derrière lesquels se tiennent des réceptionnistes prêts à recevoir le client, imposent par leur design. Bienvenue chez ANVU (Automobile Normandie Véhicules Utilitaires), concession Mercedes-Benz Vans à Caen (14) et premier site de France à être 100 % dédié aux utilitaires de la marque à l’étoile.

Présent en Normandie, le groupe familial Aubin (CA : 90 millions d’euros ; 1 250 VN en 2020) dont la branche utilitaire (CA : 20 millions d’euros ; 500 VN) est présidée par Vincent Aubin, a donc récemment ouvert sur un terrain de 17 000 m² une concession Vans flambant neuve de 2 850 m². Ce site répond aux récentes normes Mercedes MAR2020.

Désormais décliné dans le monde de l’utilitaire, ce récent concept se concentre sur l’architecture, la digitalisation et propose un nouveau parcours clients. Ces derniers sont désormais accueillis par un expert produit appelé Van Expert, à l’instar de ce que l’on trouve désormais chez de nombreux constructeurs dans le véhicule particulier.

"Dans 90 % des cas, mes vendeurs ne sont pas à la concession mais chez leurs clients ou des prospects, présente Vincent Aubin. Le Van Expert peut donc renseigner le client, guidé dès son entrée dans la concession par notre Star Assistant, et lui présenter la gamme". Côté vente, plus de bureau dans le showroom de 400 m², mais des espaces privatifs très cosy dans lesquels le client découvre sur un grand écran la configuration de son futur véhicule. "Cette interface permet de mieux l'intégrer dans un espace premium", souligne Vincent Aubin.

Une dizaine de dossiers à l'étude

Côté après-vente, l’atelier s’étend sur 2 400 m². ANVU a également ouvert un centre de réparation express, ce qui lui a permis d’attirer de nouveaux clients, dont notamment une clientèle de camping-caristes. "Le commerce du VU se rapproche plus de celui du VP que celui du poids lourds, observe Vincent Aubin dont le groupe a vendu l’année dernière ses concessions de véhicules industriels (Caen, Le Havre, Saint-Lô) au groupe familial Gorrias. Sur l’ancien site qui faisait donc également du camion, une partie de la clientèle ne s’y retrouvait pas."

ANVU est aussi labellisé VanProCenter, ce qui nécessite de respecter cinq impératifs : développer les véhicules d’exposition, proposer des véhicules à l’essai dont la gamme électrique, ainsi que carrossés, des forfaits de maintenance et des solutions de mobilité. "Nous avons une cinquantaine de véhicules prêts à partir et nous proposons gratuitement une dizaine de véhicules de courtoisie adaptés aux métiers de nos clients", expose Vincent Aubin. Pour rappel, en France, 48 sites sont labellisés VanProCenters, ce qui représente 60 % des distributeurs VUL et 75 % du volume de vente.

La construction, dont le montant n’a pas été communiqué, s’est étalée sur deux ans. Le site, arboré, accueille 150 places de parking et intègre une gestion très organisée des déchets. Il dispose également du label VO Certified avec pour ambition de vendre 200 véhicules. ANVU emploie 34 salariés.

Avec ce premier site, Mercedes-Benz Vans démontre son ambition de se développer sur le marché de l’utilitaire en France. "Nous comptons ouvrir au fil de l’avancement des dossiers une dizaine de sites dédiés dans un avenir proche", présente Cyrille Bagard, chef du département développement réseau Vans et formations Vans chez Mercedes-Benz France. Il compte sur l’ouverture d’au moins un point de vente dédié par plaque régionale. En parallèle, à moyen terme, 14 nouveaux sites Vans vont rejoindre les 97 points de ventes en France métropolitaine, détenus par une soixantaine d’investisseurs dont la moitié est distributeur de la marque.