Lamborghini a bien résisté en 2020

Malgré la pandémie, Lamborghini a réalisé une année 2020 de bonne facture. Bien que le chiffre d'affaires et les ventes soient en léger repli, la marque italienne se félicite d'une marge opérationnelle record.

A l'image de sa maison-mère, Audi, Lamborghini a bien résisté durant la crise. En effet, la marque de Sant'Agata Bolognese a signé en 2020 sa "deuxième meilleure année historique" avec 7 430 livraisons (-9,4 %), après 2020 où elle avait écoulé 8 205 véhicules. Le SUV Urus, pourtant lancé en décembre 2017, demeure la locomotive des ventes avec 4 391 unités.

Malgré "une année 2020 particulièrement complexe, marquée par la propagation de la pandémie", Lamborghini a annoncé avoir enregistré une "marge opérationnelle record", sans en dévoiler le montant. Le chiffre d'affaires automobile a cependant reculé de 10 % à 1,569 milliard d'euros, une baisse due "à l'arrêt de la production pendant 70 jours au printemps", dans le cadre des mesures de restriction prises en Italie pour endiguer la pandémie de coronavirus.

Les Etats-Unis restent le premier marché avec 2 224 voitures livrées, suivis de l'Allemagne (607), la Chine continentale, Hong Kong et Macao (604), le Japon (600), le Royaume-Uni (517) et l'Italie (347). En 2021, la Chine devrait détrôner l'Allemagne et passer à la deuxième place, selon le constructeur.

L'année en cours "a commencé sur une tendance très positive" et devrait "connaître une nouvelle croissance", a commenté le PDG de Lamborghini, l'Allemand Stephan Winkelmann, cité dans le communiqué. "Lors des deux premiers mois de l'année, les livraisons ont dépassé celles de la période qui précédait la pandémie et les commandes passées couvrent déjà neuf mois de production", a-t-il ajouté.