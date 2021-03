Audi en ordre de marche pour 2021

Malgré une année 2020 compliquée, où la pandémie a logiquement laissé des traces sur les indicateurs financiers, Audi poursuit sa transformation et intensifie son offensive électrique.

"Audi a résolument fait face aux défis de l'année dernière et a fait tout ce qui était nécessaire pour sortir plus fort de la crise", a déclaré Markus Duesmann, le PDG d'Audi, lors de l'annonce des résultats financiers de la marque le jeudi 18 mars 2021. Il faut dire que durant cet exercice pas comme les autres, pour cause de pandémie, la marque aux anneaux a plutôt bien résisté et a même terminé l'année sur un trimestre record.

Ainsi, Audi a livré 1 692 773 véhicules (-8,3 %) à travers le monde, dont 505 583 unités durant le 4e trimestre 2020, le meilleur trimestre de son histoire. Une performance qui doit beaucoup à la Chine où les ventes de la marque, sur l'ensemble de l'année, ont progressé de 5,4 %, avec 727 358 unités contre 690 083 un an plus tôt.

Toutefois, dans ce contexte, le chiffre d'affaires a reculé de 10,2 %, à 49,973 milliards d'euros. Le résultat opérationnel a quant à lui plongé de 43 % pour se limiter à 2,569 milliards d'euros, ce qui équivaut à une marge opérationnelle de 5,5 %. Elle était de 8,1 % un an plus tôt. Pour l'année qui s'ouvre, Audi vise une marge opérationnelle comprise entre 7 et 9 %. Son but étant de revenir, aussi vite que possible, entre 9 et 11 %.

Parmi les bonnes nouvelles de l'année 2020, Audi souligne sa montée en puissance électrique. En effet, la marque a produit 46 913 VE dans le monde (+1,4 %), mais surtout 65 106 PHEV, soit un total de 112 019 véhicules électrifiés (+79,8 %). Et cette tendance va encore s'accentuer en 2021 avec le lancement de 4 modèles électriques (e-tron GT, RS e-tron GT, Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron), la gamme passant de 3 à 7 VE, et d'une douzaine de véhicules hybrides rechargeables. "En 2021, 80 % de la gamme Audi aura une version électrifiée" a rappelé Markus Duesmann.

Plus largement, d'ici 2025, Audi proposera 20 modèles électriques et toujours plus de PHEV. Le but du constructeur étant que ces modèles représentent un tiers de ses ventes à cette date. L'histoire électrique sera donc encore longue avec, après le déploiement chez Audi de la plateforme MEB en 2021 (avec le Q4 e-tron), l'annonce de la première application de la plateforme PPE (Premium Platform Electric, développée avec Porsche) dès 2022.

Une électrification globale qui tiendra également un rôle majeur en Chine. Pour ce faire, la marque a créé une nouvelle coentreprise avec FAW, baptisée Audi FAW New Energy Vehicle Compagny, qui va notamment produire à partir de 2024 des VE sur la plateforme PPE dans une nouvelle usine à Changchun.