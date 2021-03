Emmanuel Hacquart dit au revoir à l'automobile

Figure de la distribution, Emmanuel Hacquart a décidé de tourner la page automobile après 40 années à distribuer Renault, Kia, Volvo et Nissan dans la région de Charleville-Mézières. Sa dernière affaire Opel est revendue au groupe Hess.

C'est une nouvelle vie qui démarre pour Emmanuel Hacquart. Terminée l'automobile et surtout la distribution automobile, ce patron de groupe vient de céder le dernier point de vente Opel qu'il possédait à Charleville-Mézières, dans les Ardennes (08), au groupe Hess.

Début mars 2021, l’opération de cession des points de vente Nissan et Volvo était actée avec le groupe Emil Frey France. Et un peu plus tôt, en décembre 2020, le distributeur cédait à Antoine Contardo, dirigeant de Yes My Car, sa dernière concession Kia, toujours à Charleville-Mézières.

"Nous sommes en train de déménager notre dernier point de vente Opel sur le site de Peugeot à Charleville, ce qui constitue un peu un retour aux sources pour cette concession qui y était implantée à l’origine", nous explique Emmanuel Hacquart, qui signe ainsi la fin de toutes ses opérations de vente de fonds de commerce.

"J’ai eu 62 ans au 1er janvier 2021 et j’ai donc décidé de m’éloigner de l’automobile. Il faut dire que j’avais déjà commencé à réduire la voilure depuis 2016, date à laquelle j’avais revendu mes affaires Renault mais j’aurais pu rester encore quelques années", avance Emmanuel Hacquart.

Mais la résiliation du panneau Kia, en juillet 2019, qui l’oblige à vendre ses affaires à Antoine Contardo le contraint à rompre l’équilibre de son groupe. "Je me suis dit qu’il fallait mieux envisager l’avenir autrement. Aujourd’hui, les groupes de distribution doivent avoir une taille qui n’était plus la nôtre. J’aurais préféré vendre l’intégralité de mes concessions à un seul repreneur mais les constructeurs en ont décidé autrement. Finalement un accord a été trouvé d’un côté avec le groupe Emil Frey et de l’autre avec Hess", poursuit l'entrepreneur.

Une nouvelle vie dans l'hôtellerie

Au 1er avril 2021, cet ancien distributeur sera "libre et heureux mais malheureusement encore masqué", s’amuse-t-il tout en précisant que sa holding reste active, pour d’autres opérations et notamment dans l’hôtellerie.

Celle-ci abrite d’ailleurs l’acquisition d’un hôtel 4 étoiles près de Gordes (84), "La ferme de la Huppe", ainsi que son agence de location de voiture sous panneau Hertz, à Charleville-Mézières, qui est d’ailleurs l’un des plus anciens sites franchisés du loueur.

"Je reste un passionné de l’automobile et d’ailleurs je possède quelques voitures anciennes, dont des Alpine mais je vais continuer à rouler en Volvo, car ce sont quand même de super voitures !", lance Emmanuel Hacquart, qui se refuse à jouer les dinosaures du secteur et qui s’agace notamment de l’évolution des contraintes administratives, écologiques et plus largement du secteur. "Je souhaite une longue vie à l’automobile qui, certains l’oublient, fait vivre près d’un quart de la population active du département des Ardennes !"