Le commerce automobile autorisé à ouvrir sur rendez-vous pendant le confinement

Le décret listant les activités autorisées à ouvrir dans les départements concernés par le confinement est paru ce 20 mars 2021. Les showrooms des concessions sont ouverts sur rendez-vous.

Le commerce automobile va pouvoir continuer durant le confinement imposé dans 16 départements français : Aisne, Alpes-Maritimes, Essonne, Eure, Hauts-de-Seine, Nord, Oise, Paris, Pas-de-Calais, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Seine-Maritime, Somme, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Yvelines.

Suite au comité interministériel qui s'est déroulé vendredi 19 mars en fin de journée, le gouvernement autorise les concessions à accueillir du public uniquement sur rendez-vous. Le décret est paru ce 20 mars 2021 au Journal officiel.

Cette demande émanait du CNPA, qui déjà lors du confinement le week-end dans le Pas-de-Calais et les Alpes Maritimes, avait proposé cette solution au gouvernement. Visiblement le ministère de l'Economie aurait appuyé cette solution afin de ne pas casser l'équilibre déjà fragile du marché automobile en France.

"Le travail de pédagogie mené par le CNPA mais aussi le sérieux de la Profession ont permis de convaincre sur le fil le Gouvernement. Nos entreprises seront à la hauteur malgré toutes les difficultés d’un contexte instable, et sont aussi solidaires avec tous les commerces qui ne bénéficient pas de cette autorisation d’ouverture. Il faut rapidement redonner une perspective à tous les acteurs économiques dans leur ensemble, et, de ce point de vue, la politique sanitaire et économique la plus efficace, c’est le vaccin", a indiqué Xavier Horent, délégué général du CNPA.

