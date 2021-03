BPCE veut verdir ses contracts de location

Les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne (BPCE) proposent une nouvelle offre de location longue durée en partenariat avec EcoTree. Sa particularité : les clients pourront devenir propriétaires d’arbres français.

Quand la location vous permet de devenir propriétaire…de plusieurs arbres. Les Banques Populaires et les Caisses d’Épargne (BPCE) proposent à leurs clients particuliers, qui ont choisi un véhicule thermique, de "réduire leur empreinte environnementale". Ainsi, pour 1 ou 3 euros supplémentaires par mois, un client permettra la plantation et l’entretien d’arbres localisés en France.

Une offre rendue possible grâce au partenariat entre BPCE Lease et EcoTree, une société qui s'occupe "de la valorisation de la forêt et de sa biodiversité". Ce nouvel abonnement n'impacte pas les clients ayant souscrit à une LLD de véhicules électriques et hybrides. Selon le directeur général, Didier Trupin, "BPCE Lease souhaite encourager le développement d’une mobilité verte et durable en location longue durée et location avec option d’achat à destination des clients Banques Populaires et Caisses d’Epargne. Notre partenariat avec Ecotree s’inscrit pleinement dans cette démarche."

Pour 5 ans d’abonnement, 10 arbres plantés

Par exemple, après cinq ans d’abonnement à une LLD avec une contribution de 3 euros par mois, les locataires deviendront les propriétaires de dix arbres. Ils pourront les géolocaliser et surveiller la quantité de carbone capturé. BPCE Lease s’engage aussi à effectuer, un abondement pour toutes offres souscrites, afin de doubler le nombre d’arbres plantés.

De nombreuses entreprises de leasing tiennent compte des enjeux environnementaux et adaptent leurs offres. BPCE illustre cette volonté globale de développer la mobilité verte. Comme Europcar Mobility Group qui a récemment annoncé des offres plus flexibles, permettant aux locataires de s'essayer aux véhicules électriques.