Yacco fait évoluer sa garantie pour véhicules d'occasion

Avec le concours de son partenaire Epsilon, Yacco vient d’apporter la touche finale à son plan de modernisation de sa garantie pour véhicules d'occasion. Avec notamment des améliorations de la navigation sur le site dédié.

Voici maintenant 26 ans que Yacco et Epsilon cheminent côte à côte. Après avoir connu les antiques carnets de garantie et les contrats moteur-boîte,-pont (encore disponibles pour les modèles d'occasion de 15 à 20 ans en kilométrage illimité), place est maintenant donnée aux garanties modernes, dignes des meilleurs standards du marché et couvrant jusqu’au GPS du véhicule.

Bien que la concurrence se montre parfois féroce, surtout sur la gamme des véhicules récents et faiblement kilométrés (et donc à faible risque…), la gamme Partenaire des garanties Yacco répond à une attente de plus en plus forte : le besoin de contact humain, le besoin d’être reconnu.

Des signes distinctifs parfois sacrifiés sur l’autel de la sacro-sainte rentabilité. Aussi, plus que dans des conditions générales dans lesquelles telle ou telle pièce est couverte, c’est davantage dans la philosophie de partenariat qu’il faut chercher la véritable différence. Dans l’informatique, tout d’abord, avec un système de dernière génération, modulable et personnalisable en fonction des volumes et au choix du client.

A ce niveau, un restyling a été effectué avec une amélioration de la navigation pour le client. Ainsi, si celui-ci clique sur le label ou le logo Yacco, il arrive directement sur le site dédié à la garantie. Autre nouveauté, pour une meilleure visibilité, l’insertion du label Garantie VO au-dessus de la recherche SIV (Service Immatriculation Véhicule). Le fait de cliquer sur ce label permet également au client d’accéder directement à la page Garantie.

Et puis, toujours dans un esprit de différenciation, des produits spécifiques et innovants peuvent être développés pour des structures à fort potentiel. En outre, un kit PLV de base (accroche-rétroviseurs) est proposé gratuitement même aux plus petits garages lors de la demande d’ouverture de compte.

"Enfin et surtout, l’esprit de partenariat est de ne jamais laisser un problème non solutionné, souligne Francis Dorsand, gérant d’Epsilon. La démarche passe par un appel systématique du vendeur pour voir ensemble et à chaud quelle est la conduite à tenir vis-à-vis du client pour que tout se passe du mieux possible. Le garantisseur joue alors pleinement son rôle d’assureur conseil".