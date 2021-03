Motul pense aux Youngtimers

Outre un nouveau fluide pour boîte double embrayage DCT, la marque d’Aubervilliers lance deux nouveaux produits pour les véhicules classiques et Youngtimers.

Motul lance "High-Torque DCTF", un lubrifiant 100 % synthétique (formulé à base d’Esters) haute performance spécialement conçu pour les voitures de course, les voitures préparées et les voitures sportives de forte puissance équipées d’une transmission à double embrayage DCT. Ainsi, si ce fluide se montre particulièrement adapté aux boîtes DCT fournies par des sociétés telles que ZF, Getrag, Borg Warner, Tremec ou Ricardo, marques plébiscitées par les principaux constructeurs de voitures de sport (BMW, Ferrari, Mercedes AMG, Porsche, etc.), il convient également à une large gamme de véhicules haute performance équipés de boîtes de vitesses DCT de type double embrayage humide (Wet DCT).

Au chapitre avantages, Motul High-Torque DCTF offre une réponse de transmission supérieure, avec un changement de vitesse en douceur et sans aucune interruption de couple entre les changements, aussi bien à froid qu’à haute température. Evidemment, ce produit maintient aussi une viscosité constante même à des températures extrêmes, tout en évitant le "broutage" des embrayages et en assurant leurs parfaits verrouillages (réduction des vibrations au niveau du volant moteur) pour un meilleur confort de conduite. Enfin, il offre une protection anti-usure et une résistance à l’oxydation accrues. Ceci pour l’essentiel.

Des véhicules commercialisés sur trois décennies

Parallèlement à ce produit moderne, l’IG d’Aubervilliers étoffe sa gamme Classic (dont les premiers produits ont été lancés dès 2008) en lançant deux nouveaux produits pour les véhicules classiques et Modern Classic/Youngtimer des années 1970, 1980 et 1990. A savoir, des véhicules équipés de moteurs 4 Temps, essence ou diesel, atmosphériques, compressés ou turbocompressés, à injection ou carburateur, commercialisés durant ces décennies.

Ainsi, tandis que le premier produit répond au nom de Motul Classic Eighties 10W-40, le second répond au nom de Motul Classic Nineties 10W-30. Sur le plan attractif, ces deux produits intègrent le design distinctif de Motul Classic avec des détails spécifiques évoquant l’atmosphère de chacune des décennies.

Mais bien sûr, le contenu demeure le plus important. Formulés avec des détergents de technologie moderne, à savoir une haute teneur en zinc (ZDDP-teneur supérieure à 1800 ppm) et du Molybdène (Moly), ces deux produits apportent une réponse aux exigences d’un moteur classique (d’origine ou restauré) en offrant le meilleur équilibre entre performances et protection. En outre, leur formule renforcée avec des huiles de base synthétiques procure d’excellentes propriétés d’écoulement à froid pour réduire l’usure moteur lors des démarrages, et est très stable à l’oxydation avec à la clé le maintien de la viscosité, gage d’une pression d’huile moteur constante et d’une résistance élevée du film d’huile à haute température. A noter que ces deux produits répondent à la norme API SL.