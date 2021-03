Lubexcel déploie le Micro-Vrac

Le distributeur de lubrifiants vendéen continue d’innover en lançant son concept de Micro-Vrac, jouant la flexibilité auprès de sa clientèle professionnelle.

Distributeur multimarque de lubrifiants (Shell, Texaco, Wolf ainsi que sa propre marque) sur l’Hexagone, Lubexcel se distingue une fois de plus au niveau de ses services. En effet, l’entreprise vendéenne lance son concept de Micro-Vrac dont le principe est simple : la livraison de lubrifiant en vrac franco dès 300L.

Sur un marché national dans lequel la livraison minimale en franco de port est comprise entre 500L et 1 000L, Lubexcel fait le pari de la flexibilité auprès de sa clientèle automobile en devenant ainsi le premier acteur à proposer cette livraison en vrac dès 300L. Une cuve spéciale de 400L avec une faible emprise au sol peut aussi être mise à la disposition de ses clients.

"La démarche répond à un triple objectif, explique Aurélien Roho, responsable marketing de Lubexcel. Il y a d’abord l’aspect environnemental, dans la mesure où elle réduit l’usage d’emballages métalliques ou plastiques. Il y a aussi l’aspect sécurité, en y associant une cuve sur rétention et son équipement de distribution en mesure d’éviter les manipulations de charges lourdes. Enfin, figure l’aspect financier en permettant à notre clientèle d’avoir des lubrifiants sans le coût d’emballage et dès 300L, avec à la clé une moindre mobilisation de trésorerie".

Parallèlement, Lubexcel a signé un accord de partenariat avec la start-up Four Data en vue de proposer des sondes connectées à sa clientèle. Grâce à celles-ci, et ceci pour rappel du principe tant il est dans l’ère du temps, le professionnel peut contrôler en permanence son niveau d’huile sur une interface web ou sur une application smartphone, et peut gérer ses niveaux d’alerte afin de passer commande.