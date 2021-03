DLBC étoffe sa gamme Veedol

Afin de se mettre au diapason du groupe Renault en matière de normalisation, le distributeur de Mérignac lance un nouveau produit RN17 sous sa marque Veedol.

On le sait, début 2019, DLBC a pris l’initiative de relancer la marque Veedol sur le secteur de l’automobile. Un défi relevé avec succès par l’équipe commerciale du distributeur de Mérignac (33), dans la mesure où celle-ci n’a pas ménagé sa peine pour tripler les volumes entre 2019 et 2020. Facile en (re) partant de zéro ? Pas vraiment, en cette période de crise sanitaire ! Toujours est-il qu’aujourd’hui, la marque emblématique représente 78 % des huiles auto commercialisées par DLBC (les 22 % restants se répartissant entre Castrol et Technilub, la marque maison).

Fort de cette dynamique, le distributeur girondin vient de lancer sous sa marque Veedol un nouveau produit répondant à l’homologation RN17 chère aux marques Renault et Dacia, la Sintron C3 RN 5W-30. Spécialement élaborée pour la lubrification des dernières générations de moteurs des voitures du constructeur français avec ou sans système de réduction des émissions polluantes (Euro 5 et Euro 6), cette huile moteur 100 % synthétique garantit un moteur plus propre et plus performant.

Plus précisément, la formulation adaptée de la Sintron C3 RN 5W-30 (avec notamment un indice de viscosité élevé) permet entre autres d’améliorer les performances antifriction avec à la clé un gain énergétique, et aussi d’améliorer la résistance aux cisaillements générant une excellente protection moteur durant les intervalles de vidange. Pour ce qui est de son application, sa compatibilité avec la norme ACEA C3 lui délivre une certaine polyvalence, tandis que son homologation RN17 lui permet également d’être rétro-compatible avec les normes RN 0700 et RN 0710.

A noter que pour l’exercice en cours, DLBC propose une offre commerciale sur des présentoirs métalliques pour développer sa présence sur les points de vente. Et puis, dans un tout autre registre, le distributeur vient de reconduire son contrat de sponsoring envers l’équipe LB Racing pour 2021, 2022 et 2023, cette équipe disputant le championnat de France de Rallycross dans la catégorie Supercar avec Laurent Bouliou.